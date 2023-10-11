نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البُساط السحري هو النجاة من الحروب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

افتتح منذ قليل أرت دي إيجيبت النسخة الثالثة من المعرض حي القاهرة الدولي للفنون في ٤ مناطق في وسط البلد وهي "أكسس آرت سبيس"، و"سينما راديو" و"ممر راديو" و"الهنجر" وهي معارض جماعية مفتوحة للجمهور يوميا ماعدا يوم الاتنين من الساعة 10 صباحا حتي 10 مساءا، من يوم 10 أكتوبر وحتي 30 اكتوبر.

لوحة البُساط السحري

أقبل على معرض حي القاهرة الدولي للفنون أثناء افتتاحه عدد كبير من محبي الفنون من جميع البلاد الأوروبية والعربية، وجذبت الجمهور لوحة البُساط السحري والتي رسمها فيكتور ديندود تضمن مع الحروب التي تحدث في الوقت الحالي.

لوحة البُساط السحري هو النجاة

ما لا تعرفه عن معرض "حي القاهرة الدولي للفنون"

يشارك في المعارض اكثر من 100 فنان (عالميين ومحليين) ويستكشف الفنانون المصريون والعالميون المعاصرون كيف عززت الفترات التاريخية في المشهد الفني المحادثات حول الأشكال الناشئة من الرؤية على مر السنين، حيث يدمج الفنانون عصورًا مختلفة في أعمالهم، ويمارسون أساليب الماضي من خلال لغتهم المعاصرة ويجربون الخطابات المتجاورة. تهدف معارض حي القاهرة الدولي للفنون إلى إتاحة الفرصة للجمهور للمشاركة والملاحظة والتأمل في انسيابية الممارسات الفنية المتدفقة عبر الزمن والثقافة، وعرض التداخل الهيكلي والمجازي لمدينتنا الحضرية المتنامية بشكل متزايد.