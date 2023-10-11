نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا روجت ولاء الشريف لمسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة ولاء الشريف، لمسلسل “ صوت وصورة” من خلال نشرها لبوستر الشخصية عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

منشور.ولاء الشريف

كتبت ولاء الشريف: "استنوا مسلسل (صوت وصورة) على دي ام سي يوم ١٤ أكتوبر ".

موعد عرض المسلسل

وكانت أعلنت منصة «WATCH IT» الرقمية عن موعد عرض المسلسل الذي سيسبق العرض التليفزيوني بيوم، حيث نشرت موعد طرح أولي حلقات المسلسل عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مسلسل صوت وصورة يعرض قبل التلفزيون ب 24 ساعة ابتداءً من 13 أكتوبر حصريًا على WATCHIT».

صوت وصورة

ينتمي مسلسل «صوت وصورة»، إلي نوعية الأعمال الدرامية المكون من 30 حلقة، وتدور أحداثه حول شخصية تدعي «رضوى محمود أبو زيد» والتي تظهر خلال الإعلان الدعائي بأنها تتعرض لضرر وتقرر استخدام السوشيال ميديا من أجل الحصول على حقوقها، كذلك يظهر خلال البرومو وقوع جريمة قتل بدافع الانتقام.

مسلسل «صوت وصورة» يضم نخبة من نجوم الفن منهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامى الطمبارى، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع هو مسلسل «وعود سخية»، الذي عرض فى السباق الرمضاني الماضي، ودارت أحداث المسلسل في إطار تراجيدي، وهو مكون من 15 حلقة، وشارك فى بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما منهم: حنان مطاوع، محمد رضوان، سلوى خطاب، نور محمود، أحمد كشك، تيسير عبد العزيز، أحمد وإلى، سمر علام، صفاء الطوخي، مروة أنور، الفنان القدير محمد الصاوي، نبيل نور الدين، لبنى ونس، والعمل من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.

كما شاركت أيضًا فى مسلسل «سره الباتع»، مع المخرج خالد يوسف، وضم العمل أكثر من 60 فنان فى رائعة من روائع القصص القصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، والمسلسل جاء من بطولة: الفنان أحمد السعدني، أحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، والمسلسل من سيناريو وحوار للمخرج خالد يوسف.