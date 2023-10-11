نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعرض أحمد حلمي لوعكة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر الفنان أحمد حلمي، محركات بحث جوجل نظرًا لانتشار خبر حول تعرضه لوعكة صحية، وازادات تساؤلات واسعة من قبل نجوم الوسط الفني وجمهور السوشيال حول معرفة صحة هذه الأنباء.

وكشفت الفنانة منى زكي خلال تصريحات صحفية، حقيقة تعرض زوجها الفنان أحمد حلمي لوعكة صحية مفاجئة.

وأضافت أن كل ما يقال حول تعرض أحمد حلمي لـ وعكة صحية، لا أساس له من الصحة، وهو بحد ذاتها حالته الصحية جيدة، قائلة: “أحمد حلمي بخير الحمد لله”.

منى زكي تعود بشكل أقوى من جديد



وعلى صعيد آخر، تتألق منى زكي في فيلم" القاهرة مكة"،ويشارك في بطولته محمد ممدوح، محمد فراج، محمد علاء، وخالد الصاوي، جيهان الشماشرجى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

هنيدى ومنى زكي يجتمعان في الجواهرجي

وتنتظر مني زكي فيلم "الجواهرجى" الذي يجمعها بالنجم محمد هنيدى بعد 24 سنة من عرض فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية،

والفيلم من بطولة لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، عارفة عبدالرسول وعدد آخر من الفنانين، وتأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.



منى زكي تتفوق على نفسها بهذا العمل



وتشارك منى زكى أيضًا في بطولة فيلم «السرب» والفيلم من بطولة أحمد السقا، نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، عمرو عبد الجليل، دياب، صبا مبارك، كريم فهمى، محمد ممدوح، مصطفى فهمى، أمير صلاح الدين محمد فراج، احمد صلاح حسنى وعدد كبير من الفنانين ضيوف الشرف وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

