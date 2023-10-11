هكذا احتفل تامر عاشور بزفافه على نانسي نور عبر حسابه الشخصي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان تامر عاشور بعقد قرانه على الإعلامية نانسي نور من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

وكتب تامر عاشور: “الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قرأنا”.

عقد قران تامر عاشور ونانسي نور

وشهدت النصف الساعة الأولى مراسم عقد القران، قبل أن يبدأ حفل الزفاف، بمشاركة الأهل والأصدقاء لهم حفل زفافهم، ومن المفترض أن يقوم تامر عاشور بغناء أغنية رومانسية، هدية لزوجته.

يشار إلى إن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور مقتصر على المقربين فقط، ويشهد الحفل حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسين على أن تكون فرحتهما مقتصرة على المُقربين فقط، خاصة أنهما يفضلان أن تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور

رقص عاشور وزجته رقصته الأولى على أغنية "خليني في حضنك"، وشهد الحفل حضور المطرب رامي جمال كأول الحضور من أصدقاء تامر عاشور ويقوم بتصوير العروسين.

وكان تامر عاشور، اكتفى بوضع إيموجي قلب على صور نانسي نور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق على صورتها في مؤتمر جائزة الصحافة العربية في دبي.

آخر حفلات تامر عاشور

أحيا تامر عاشور مؤخرًا حفلًا ضخمًا ناجحًا في محافظة الإسكندرية، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه التي يحبها ويفضلها الجمهور.



وكتب تامر عاشور بعد انتهاء الحفل عبر موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور إنستجرام: "امبارح كانت الحفلة رقم 4 في شهر سبتمبر ليا في إسكندرية.. الحقيقة أنا مبسوط جدًا بالجمهور العظيم اللي بحبه جدًا وبحب أشوفه وفرحان بيهم.. أتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ودايما معاكم في أوقاتكم الحلوة".

يستعد النجم تامر عاشور، لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل في "زد بارك"، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أبرز أغانيه