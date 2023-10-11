نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدحت العدل عن أوبريت "القدس هترجع لنا": كتبتها على متن الطائرة.. وكانت رد فعل للاعتداء الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل السيناريو مدحت العدل، ضيفا في برنامج "كلمة اخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON.

وعلق مدحت العدل على انتشار مقطع من أوبريت الذي حمل اسم القدس هترجع لنا، وذلك بعد طوفان الأقصى وأزمة فلسطين مع الاحتلال الإسرائيلي.

مدحت العدل: كتب كلمات أغنية “القدس هترجع لنا” وانا على متن طائرة

وقال مدحت العدل: إنه كتب كلمات أغنية القدس هترجع لنا وهو على متن طائرة، مؤكدًا أن العمل تم تصويره في ثلاث أيام، قائلًا: القدس هترجع لنا كل الناس تخيلت أن العرب والمقاومة ماتوا ولكل فعل رد فعل وإن طال الأمد وكان لازم هيبقى فيه رد فعل للاعتداءات الإسرائيلية وبناء المستعمرات وتوسع الاستيطان وتهويد القدس ورد الفعل حصل بشكل مفاجئ وقوي.

مدحت العدل: يظل الشعب العربي رافضًا للتطبيع مع الكيان

واستكمل حديثه قائلا: “كتبت لحنت بكل حب وشاركت فيه القديرة الراحلة هدى سلطان ولازالت الأغنية تعيش لأنها معبرة عن شعور الشعب العربي بغض النظر عن تطبيع الحكومات لكن يظل الشعب العربي رافضًا لهذا التطبيع”.

وأضاف: "وقت كتابة الأوبريت كنت في جنوب إفريقيا عشان أعمل فيلم أفريكانو مكنش فيه جوجل ولا موبايلات ومكنش التواصل سهل عشان نعرف الأحداث وإحنا راجعين في الطيارة قرأنا صحف عن جريمة قتل الشهيد الطفل محمد درة وكانت حاجة تكسر القلب وضد الإنسانية، فكتبته الأغنية على الطائرة وفي ثلاثة أيام جمعنا كل هؤلاء الفنانين وصورناها.

فيلم ع الزيرو

ويذكر ان طرح فيلم "ع الزيرو" مؤخرا، والتي حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر السينمائي، والتي تدور أحداثه حول الحب اللا محدود بين أب وابنه، ويلعب دورهما النجم محمد رمضان والنجم الطفل منذر مهران، الذي ظهر سابقًا مع محمد رمضان في فيديو أغنية مصباح علاء الدين، ويناقش الفيلم قضية هامة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى، ويظهر في الفيلم محمد رمضان وهو يسعي لعلاج طفله المريض حتي يصبح من الأغنياء بعد دخوله عالم تجارة الأعضاء.

يشارك في بطولة فيلم "ع الزيرو "محمد رمضان ونيللي كريم، وإسلام إبراهيم، وشريف دسوقي، ومحمد لطفي، وجومانة مراد، والطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات "فوكس