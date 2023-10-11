نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مهرجان ليلة العمر.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيا بالكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب، لإحياء حفل غنائي من المقرر إقامته يوم 9 نوفمبر المقبل فى الكويت ضمن فعاليات مهرجان ليلة العمر 2023.

ومن المرتقب أن تقدم شيرين مجموعة من اغانيها المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة، ومنها: "الوتر الحساس، لسه في أمل، لازم اعيش، علي بالي، كلها غيرانه، منك لله".

وفي نفس السياق تحيي شيرين عبد الوهاب حفلا غنائي أخري، ومن المقرر أن تقام يوم 27 من شهر أكتوبر القادم بمدينة العلا بالسعودية، وعلقت علي البوستر قائلا: “بحضورها المميز، وصوتها الدافئ، تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا على أرض الحضارات، نأثرة الإبداع في سمائها لتهدي عشاقها أجواء آسرة الجمال”.

شيرين عبد الوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في الساعات الأخيرة بأكثر من ألفي عملية بحث تقريبًا وذلك بسبب إطلالتها الأخيرة حيث إنها ظهرت دون مكياج في استوديو أثناء تسجيل أحد أغانيها التي من المفترض أن تطرح قريبًا مع الموزع النابلسي، ونشر النابلسي الصورة عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق عليه قائلًا: "صورة لا تحتاج إلى تعليق بل مزيد من الحب"، وظهرت شيرين عبد الوهاب دون مكياج ومرتدية فستانًا من اللون الأبيض"

وفي سياق متصل، هذة ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها شيرين عبد الوهاب التريند بسبب إطلالاتها بل تصدرت من قبل أكثر من مرة بسبب ظهورها بوزن زائد خلال أزمتها الأخيرة مع ذويها ومع زوجها حسام حبيب وبسبب إطلالاتها في الحفلات، حينها تلقت تعليقات كثيرة عن إطلاتها المتغيرة وخاصة عندما ارتدت فستان أسود مكشوف أوضح معالم جسمها أكثر من اللازم وتصدرت أيضًا بعد إطلالتها وظهورها مع محمد صلاح

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أربع أعمال جديدة، حيث أعلنت عن طرح 4 أغنيات مع شركة روتانا، وقالت شيرين في تصريحات لبرنامج ET بالعربي والإعلامي ربيع هنيدي، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة مؤخرا: "ألبومي مع شركة روتاني في 4 أغاني منه نازلين، ويليهم 4 أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة".