نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيوان وإيهاب عبد العظيم يجتمعان في "ساعة صفا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الشاعر إيهاب عبد العظيم، أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "ساعة صفا" من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق المنشور بتعليق قال فيه: "اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قلوبنا مع فلسطين غزة".

تفاصيل أغنية" ساعة صفا "

وأضاف: "أغنية ساعة صفا، كلمات إيهاب عبد العظيم، الحان علاء الراوي، توزيع عمر اسماعيل".



وفورا من مشاركة الاغنية نالت على إعجاب الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات الاغنية جاية في وقتها، ربنا يحفظ غزة والشعوب العربية، إيوان من أجمل الأصوات، الف مبروك، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال الشاعر إيهاب عبد العظيم

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر إيهاب عبد العظيم أغنية رنة خلخال الاغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان كريم محسن، وتوزيع وميكس ماستر أحمد حسام إلهامي دهيمة، تسجيل ماهر صلاح، غناء هيثم شاكر، وحازت الاغنية على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

آخر أعمال الفنان إيوان

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان إيوان أغنية ثورة أحاسيس، والذي حظت على إعجاب الجمهور.

