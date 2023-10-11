نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتصف نوفمبر.. حمادة هلال يواصل تصوير الجزء الرابع من "المداح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنان حماده هلال التحضير للجزء الرابع من "المداح" الذي حقق نجاحا كبير بأجزائه السابقة وسيتم بدء تصوير الجزء الجديد من المسلسل منتصف الشهر المقبل، وهز من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.

آخر أعمال حمادة هلال الدرامية





ويذكر ان آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح" الجزء الثالث من بطولة حمادة هلال وهبة مجدي ويسرا اللوزي ومحمد عزوعصام السقا ودنيا عبد العزيز وحنان سليمان وهلا السعيد وعفاف رشاد وخالد سرحان ومحمود عامر وبسمة ماهر وتامر شلتوت وسلمىأبو ضيف ورانيا فريد شوقي ومحمد مهران ولوسي وعبد العزيز مخيون وأحمد ماهر وصبحي خليل وأحمد كشك، إنتاج شركة سكرموميديا- إسلام المرسي، من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.

أحداث المداح 3

وتدور أحداث العمل حول قصة صابر الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع، ووقع فى حب فتاة ليسلك طريقًا آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة، واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة من الأحلام الغريبة حيث يتبين له أن كل ما يراه في أحلامه يتحقق على أرض الواقع، الأمر الذي يجعل صابر يدخل معركة مع الجن.

آخر أعمال حمادة هلال الغنائية



و تألق حمادة هلال بأغنية صاحبي، وهي من كلمات محمد إبراهيم، ألحان حمادة هلال، توزيع وميكس وماستر هاني ربيع

كلمات الأغنية





صاحبي اللي كنت أديه عنيا

وأموت لو كح شوية

هو اللي أول واحد باع

مش فارقة بقى وداع بوداع

على روحه هشرب شاي نعناع

وأبص لحياتي شوية

كان الحياة بالنسبالي

ومقامه وسط الناس عالي

انا لو عاتبته وفهمته

هذله وهقل في قيمته

أرخص ما فيه هو كرامته

لا لا لأه لأه لأه متقولش صاحبي لأه

من دولابي ياما نقى كان ناقص أجيبله شقة

لا لا لأه لأه لأه زقيته ألف زقة