في عيد ميلاده.. تعرف على الاسم الحقيقي للهضبة عمرو دياب

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم ذكري ميلاد الفنان عمرو دياب الـ61، والذي ولد في مثل هذا اليوم 11 أكتوبر 1961م، بمحافظة "بورسعيد"، وكان أول ظهور له في 23 يوليو 1967 فى الإذاعة المحلية لمدينة بورسعيد، والتحق بالمعهد العالي للموسيقى في 1982، لكنه انقطع عن الدراسة في السنة الثالثة.

السيرة الذاتية للهضبة

بدء عمرو عبد الباسط دياب، مشواره الغنائي عن طريق ظهوره في الإذاعة المحلية وقام بغناء النشيد الوطني أمام محافظ ” بورسعيد “، وبعد مرور فترة من انتهاء عمرو لدراسته بدء إنطلاق أولى ألبوماته وهو ” يا طريق” في عام 1983م، وتوالت بعدها جميع ألبوماته التي ميزه فيها إدخال الآلات الموسيقية المختلفة التي تصنع مزيج خاص في أغانيه إضافةً إلي صوته والذي يعتبر وحده مزيج بكل اغنية له.

وحصل عمرو دياب على عدة جوائز وتم تصنيفه كأول مغني عربي بموسوعة ” جينيس” للأرقام القياسية حيث إنه حصل على جوائز الموسيقى العالمية لأكثر مبيعات بالشرق الاوسط.. وذلك في الأعوام: 1998، و2002، و2007، و2014… كما أن مسيرته الفنية لم تتوقف ولكنها مستمرة حتى الآن ودامت لأكثر من 36 عام.

زيجات عمرو دياب

وتزوج عمرو دياب الفنانة شيرين رضا عام 1989 وأعلنا انفصالهما فى 1992 ولديهما ابنة تدعى نور ثم تزوج مرة ثانية من الفنانة زينة عاشور وأنجب منها عبد الله وكنزى وجنا شارك فى بطولة 4 أفلام كان أولها فيلم السجينتان عام 1989 والعفاريت وآيس كريم فى جليم، وضحك ولعب وجد وحب.

أعمال عمرو دياب

وعلى ذكر الظهور السينمائي فقد ظهر عمرو مع الفنان ” يوسف شعبان ” والفنانة “الهام شاهين” لأول مرة في عام 1986م في فيلم ” السجينتان”.. وتوالى ظهور عمرو في عام1989م من خلال مشاركته مع الفنانة ” مديحة كامل” في فيلم ” العفاريت”، وأيضًا شارك بعض الفنانين ومنهم: عزت أبو عوف، وأشرف عبد الباقي، وسيمون، وحسن حسني، وحسين الإمام، وجيهان فاضل، في فيلم” آيس كريم في جليم”.. وحينها صدر ألبوم ” أيامنا” الذي قام ” حميد الشاعرى” بتوزيعه، وقد ضم بعض اغاني الفيلم.