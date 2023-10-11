نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشك بين الأصدقاء والخيانة.. أبرز القضايا التي تناقشها حكاية "ما تيجي نشوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض حاليًا حكاية "ما تيجي نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" وهذه الحكاية هي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنانة هنا شيحه والفنانة نهي عابدين والفنان طارق صبري والفنان نبيل عيسي والفنان أحمد جمال سعيد والفنانة ملك قورة ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

حكاية "ما تيجي نشوف" هي الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" وهذه الحكاية تناقش قضايا كثيرة ولكن من أبرز القضايا التي تناقشها هو الشك بين الأصدقاء وأيضًا الخيانة بينهم.

ما هي أبرز أحداث حكاية "ما تيجي نشوف"؟

وتدور أحداث حكاية "ما تيجي نشوف" في إطار درامي حول 7 أصدقاء تجمعهم صداقة قوية منذ الصغر ودائمًا يسافرون سويًا ويفعلون الكثير من الأنشطة سويًا، ولكن تنكشف كافة الحقائق عندما يقررون أن يذهبون إلى الساحل لكي يقضون عطلتهم، وبعد ذاهبهم يجدون أن صديقهم سيف الذي يقدم شخصيته الفنان إسلام جمال أصبح متغير تجاههم وطريقة تفكيره تغيرت كثيرًا وأصبح يرفض العديد من الأشياء التي كان يقبلها مسبقًا.

وخلال الأحداث نري أن مريم التي تقدم شخصيتها الفنانة هنا شيحه تجمعها علاقة بصديقها علي الذي يقدم شخصيته الفنان نبيل عيسى وهو كان يحبها سابقًا قبل أن تتزوج من زوجها سليم الذي يقدم شخصيته الفنان طارق صبري.

وعلى الجانب الآخر نري أن ريهام التي تقدم شخصيتها الفنانة نهي عابدين على علاقة بصديقها في العمل، وسوف تنكشف كافة الحقائق في الحلقات المتبقية من الحكاية.

ما هي تفاصيل حكاية "ما تيجي نشوف" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن حكاية "ما تيجي نشوف" هي مكونة من 10 حلقات، وهي الحكاية الثانية وهي من بطولة الفنان إسلام جمال والفنان احمد جمال سعيد والفنان طارق صبري، والفنانة ملك قورة، والفنانة نهي عابدين وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتعرض حكاية "ما تيجي نشوف" من الأحد إلى الخميس عبر قناة on في تمام الساعة 8 مساءًا، ويعرض عبر قناة on دراما في تمام الساعة 10 مساءًا.

ما هي تفاصيل "55 مشكلة حب" ؟

مسلسل "55 مشكلة حب" هو ينتمي إلى نوعية المسلسلات المنفصلة المتصلة حيث أنه يعرض منه حكايات منفصلة كل 10 أيام، وهذا المسلسل هو ماخؤذ عن كتاب الدكتور مصطفى محمود "55 مشكلة حب".

وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.