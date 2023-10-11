نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أبرز اللقطات من حفل زفاف تامر عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أمس حفل زفاف المطرب تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة وبحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز لقطات حفل الزفاف.

انفعال تامر عاشور في حفل زفافه



كانت البداية بانفعال تامر عاشور على بعض الحضور في حفل زفافه، عندما خرج من قاعة الفرح والتف حوله العديد من الأشخاص الذين لا يعلم من هم، مما أغضبه ودفعه للانفعال عليهم جميعًا.



وصية منى الشاذلي



حرصت الإعلامية منى الشاذلي على الحضور، كما أوصت تامر عاشور على نانسي نور قائلة: "ألف مبروك يا تامر وخد بالك منها، وقالت للمأذون قبل عقده للقران: اتوصى كدة وأكتب عايزينها جوازة جامدة.

نجوم الفن والإعلام في زفاف تامر عاشور



وحرص عدد من نجوم الفن والإعلام على حضور حفل زفاف تامر عاشور، أبرزهم الإعلامية منى الشاذلي، لميس سلامة، وكل من الفنان رامي جمال، الفنانة أنغام، أوس أوس وزوجته، مصطفى حجاج، هاني محروس، وغيرهم.



تامر عاشور يمازح نانسي نور

وظهر تامر عاشور ونانسي نور في عقد قرانهما، خلال لايف الإعلامية لميس سلامة، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر تامر وهو يمازح الحضور بعد انتهائه من ترديد نصوص عقد القران، وقال: مش هعمل كدة تاني، ليضحك الجميع.



ما هي آخر أعمال تامر عاشور؟



يذكر أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية "عديت" وتقترب الأغنية من تحقيق نصف مليون مشاهدة، أغنية عديت لـ تامر عاشور من كلمات تامر حسين وألحان غريب وتوزيع توما وميكس وماستر أمير محروس.



كلمات أغنية عديت تامر عاشور



عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

واصلك إبهارى

يامزُود ناري

دوست على زُرارى

وأنا شارى بوكيه ورد

مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى

ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهِنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده

وفيها بقى لا أخفيها ياللا

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

جنانى بيك عدىّ الخيال

إفتح قوسين

وأكتبنى معجب حاله حال

والنبى فيه كده جمال

والاقى فين

خلصت أى كلام يتقال

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول