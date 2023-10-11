نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرباح مليارية تحققها نتفليكس بعد ارتفاع نسبة المشتركين 4% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شبكة نتفليكس عن ما حققته من أرباح ببعد زيادة عدد المشتركين بها بنسبة 4% منذ بداية عام 2023 الجاري، كان اغلبهم من المملكة المتحدة.

وذكر موقع "ديد لاين"، أن أرباح شبكة البث الرقمي بلغت 1.9 مليار دولار، منذ بداية العام، مع توقعات بإرتفاع عدد المشتركين مع طرح أعمال جديدة منتظرة مثل مسلسل التاج.

مسلسل التاج

الموسم السادس

و طرحت شبكة نتفليكس الإعلان الترويجي الرسمي للموسم الخامس الختامي من مسلسل التاج، الذي يقدم أبرز الأحداث التي عاشتها الأسرة الملكية في بريطانيا منذ تولي الملكة اليزابيث الثانية للسلطة.

ونقلت ديلي ميل، الإعلان الترويجي للمسلسل، الذي يشهد عودة الأحداث الشيقة، بعد عرض 4 مواسم منه، ضمت أحداثه وتفاصيل شائكة عن حياة الأسرة الملكية والملك الحالي تشارلز الثالث، والأميرة الراحلة دايانا.

تفاصيل عن العمل

ومسلسل التاج، بدأ عرضه عبر منصة نتفليكس للبث الرقمي، وهو من أعمال نتفليكس الأصلية ومن أضخم المسلسلات من حيث الإنتاج.

المسلسل، يروي قصة الأسرة الملكية في بريطانيا، منذ تولي الملكة اليزابيث للحكم، وبداية عرض موسمه الأول كانت في عام 2016.

وعبر مواسمه المتعاقبة، جسد شخصية الملكة اليزابيث بجانب أميلدا ستاونتون، النجمة الشابة كلير فوي، التي جسدت شخصية الملكة في المواسم الأول والثاني.

من بعد ذلك في الموسم الثالث والرابع، جسد شخصية الملكة، النجمة الحاصلة على الأوسكار أوليفيا كولمان.