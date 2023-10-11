الكشف موعد طرح الإعلان الترويجي لفيلم فيكي كوشال الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدد موعد طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم Sam Bahadur، على يتم إصداره عبر موقع يوتيوب بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.

ووفق موقع إنديا توداي، الفيلم الجديد، سيكون أحدث فيلم للنجم الهندي فيكي كوشال، وهو أحد اكثر الافلام المنتظرة للطرح خلال العام الجاري.

ويجسد فيكي شخصية قائد القوات المسلحة الهندية السابق Sam Manekshaw، وتستوحى أحداثه من قصة حقيقية.

فيكي كوشال

منافسة مرتقبة

هذا الفيلم الجديد، قد يكون من ضمن القائمة المعلن عنها، ويتوقع أن تقدم من أفلام للترشح للأوسكار من بين أفلام بوليوود.

وتتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الأوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع إنديا توداي، كان من ضمن أهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الأوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع إنديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالًا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.