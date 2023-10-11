نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مشوار الهضبة الفني بمناسبة عيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم ذكرى ميلاد الهضبة عمرو دياب، فهو من مواليد 11 أكتوبر، ونجح في طلته الأولى أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة، واستطاع الحصول على لقب الهضبة، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني أبرز المعلومات والمحطات في حياته.



النشأة



ولد عمرو دياب في مدينة بورسعيد، يوم 11أكتوبر 1961، وغني في عمره السادس بالإذاعة المحلية لبورسعيد النشيد الوطني،وحصل على بكاليورس الموسيقي العربية من اكاديمية الفنون عام 1983.

بداية اكتشاف عمرو دياب



وغنى عمرو دياب أول مرة عام في الإذاعة المصرية حيث غنى النشيد الوطني (بلادي بلادي) وأهداه محافظ بورسعيد قيثاره لجمال صوته، وفي عام 1982 انتقل عمرو دياب إلى القاهرة والتحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وسجل في 1983 أول أغنية وهي "الزمان" وأول ألبوم "ياطريق" اكتشفه الموسيقار هانى شنودة وأطلق ألبومه الثاني عام 1985، وتخرج من المعهد ووسجل ألبوم "هلا هلا" في 1986.



تجارب سينمائية



كان له نصيب من المشاركة في السينما، فقام ببطولة أربعة أفلام وكان أولها فيلم السجينتان عام 1989 والعفاريت وآيس كريم فى جليم، وضحك ولعب وجد وحب.



حياته الشخصية

تزوج شيرين رضا عام 1989 وأعلنا انفصالهما فى 1992 ولديهما ابنة تدعى نور ثم تزوج زينة عاشور وأنجب منها عبد الله وكنزي وجنا.

أبرز أغاني الهضبة

قدم عمرو دياب طوال مسيرته الفنية نحو 35 ألبوم، بالإضافة إلى تلحينه بعض الأغنيات لنفسه، ومن أبرز أعماله الغنائية "متخافيش"، "رصيف نمرة خمسة"، "حتمرد"، "ذكريات"، "تملي معاك"، " ياعمرنا"، "شوقنا"، "حبيبي يانور العين" في البوم “نور العين”، وغيرها من الأغاني.