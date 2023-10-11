انت الان تتابع خبر ليلة ساحرة تجمع نجوم الغناء: محمد حماقى، رامى جمال ومصطفى حجاج في حفل زفاف استثنائي للفنان تامر عاشور! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أحيا النجوم محمد حماقى ورامى جمال ومصطفى حجاج حفل زفاف الفنان تامر عاشور وعروسه الإعلامية نانسي نور. وحرص على الحضور عدد من النجوم منهم أنغام وهيثم شاكرو عزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر عدد من الإعلاميين منهم المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.

وما إن تم الإعلان عن حفل زفاف النجم تامر عاشور من الإعلامية نانسى نور، وأثار الأمر لدى جمهور عاشور العديد من التساؤلات حول حبه وزوجته الإعلامية نانسى نور إعلامية، والتى اشتهرت بتقديم أكثر من برنامج على شاشة إكسترا نيوز، كما اعتادت على تقديم أحداث ضخمة للغاية.