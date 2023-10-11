نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الموت يُفجع نسمة محجوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء ١١ أكتوبر 2023 المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب،وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية شديدة، وتم نقله إلى أحدى المستشفيات.



علي الألفي يكشف خبر وفاة علاء محجوب

وأعلن الفنان علي الألفي، عن خبر وفاة المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

كتب علي الألفي منشورًا قال فيه: "البقاء والدوام لله وفاة والد الصديقة الفنانة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب وحما صديقي شادي الحلواني الله يرحمه ويصبر محبيه".

متى سيتم تشييع جنازة الراحل علاء محجوب؟

وكشفت أسرة المخرج الراحل علاء محجوب عن موعد تشييع جثمانه، حيث من المقرر تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر من مسجد الحصري في منطقة 6 أكتوبر.



ما هي أعمال المخرج الراحل علاء محجوب؟

قدم المخرج الراحل علاء محجوب عدد من الأعمال التي قام بإخراجها، فقام بإخراج أكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة،كما أخرج ثلاثة أفلام روائية.



من هي ابنة المخرج الراحل علاء محجوب؟

الفنانة نسمة محجوب هي نجلة المخرج الراحل علاء محجوب وقد قدمت عددًا من الأغاني،والتي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية تتر مسلسل "ليالي أوچيني" الذي قدمته الفنانة أمينة خليل.