انت الان تتابع خبر اتفرج .. كاظم الساهر يتورط مع فتاة في قضية من العيار الثقيل وما فعله رئيس الوزراء عندما اكتشف أمره كان المصيبة الحقيقية.؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، لأول مرة عن سر مخاطبته رئيس وزراء عراقي سابق بسبب فتاة قاصر وقال كاظم الساهر خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة “دي دبليو عربية“، إنه تأثر بطفلة تبلغ من العمر 14 عاماً، أرادت عائلتها تزويجها لرجل ستيني رغماً عنها.شكر خاص

وكشف كاظم الساهر أنه خاطب رئيس وزراء سابق للعراق بشكل مباشر لينقذ الفتاة القاصر.

وتابع: “بعد ما شوفت فيديو بنت عندها 14 سنة والدها عايز يجوزها بالعافية كلمت رئيس الوزراء العراقي وتدخل في الموضوع وشكرني”

.المرأة بطلة

وحول سر احترامه للمرأة، وتخصيصها في أغانيه، أجاب القيصر: “المرأة بطلة بكل شيء.. والمرأة في المجتمع العربي، أصبح لها دور كبير في مختلف المجالات السياسية والعلمية وغيرها”.

مضيفًا: “الرجال عبارة عن فوضى ونسبة كبيرة منهم غير منظمين”.

المستبدة!

وأشار الفنان العراقي إلى أنه اعترض على كلمات أغنية “المستبدة” التي طرحها عام 2000.وقال إنه طلب من الشاعر الراحل كريم العراقي، تغيير كلماتها لأنها قاسية. فطلب منه تغييرها إلى “المستبد”.لكن في النهاية تم طرح الأغنية كما كتبت في البداية.

أمي بطلة

وتحدث الساهر عن دور والدته في حياته، وكيف ألهمته الغناء والدفاع عن المرأة.

وقال: “عشت طفولة قاسية، ما كان في مبرد هواء والحرارة تصل لـ50 درجة مئوية.. كنا أنا وأخي نأخذ طبق الطعام نهفي لوالدي الذي كان يشتغل ويتعب”.

وتابع: “رغم كل ذلك كانت والدتي تدخل إلى المطبخ.. علمًا أنه لا توجد به نافذة، لذا حرصت على أن ترافقني منذ خطوتي الأولى”.

وأردف: ” تأثرت بوالدتي جدًا.. وكان عندها 10 أولاد وكانت بتتحمل كل شيء في البيت”.حفيدتي كل حياتي

وكشف القيصر عن أول مهنة عمل بها في معمل لصناعة النسيج.

وقال: “أول راتب خدته اشتريت دراجة هوائية وبعتها واشتريت جيتار”.

وختم الفنان العراقي: ” فخور إنه برغم كل الظروف اللي مريت بيها الحياة ما خذلتني.. وكنت متماسك.. وولادي هما كل حاجة في حياتي وحفيدتي كل دنيتي