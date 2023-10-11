نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على القائمة المبدئية لأفلام رأس السنة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تزامنًا مع اقتراب نهاية العام، يحرص عدد كبير من الجمهور على الاحتفال بليلة رأس السنة، بمشاهدة الأفلام التي تعرض في السينمات حينها، وتشهد الخريطة المبدئية عرض عدد من الأفلام في موسم أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024، حيث دخلت معظم الأعمال مرحلة المونتاج والمكساج؛ استعدادًا لطرحها بدور العرض السينمائي للجمهور في مصر والعالم العربي، وفي السطور القادمة يرصد "الفجر الفني" أبرز هذه الأفلام



أهل الكهف

وقرر صناع الفيلم السينمائي الجديد "أهل الكهف" للنجم خالد النبوي طرح العمل بدور العرض السينمائية نهاية العام الجاري، تدور أحداث الفيلم في عام 250 ميلادية حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون، ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

من هم أبطال فيلم “أهل الكهف”؟

الفيلم من بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفى وأحمد بدير وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عيد.



أبونسب





أول الأفلام المتنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم رأس السنة السينمائي 2024، هو فيلم أبونسب للنجم محمد إمام، والمقرر عرضه نهاية شهر ديسمبر المقبل، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية طبيب يدخل في العديد من الصراعات، بسبب أزمة النسب والمشاكل التي تحدث بين العائلات بسبب هذا الأمر، ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وتأليف أيمن وتار، وإخراج رامى إمام.

شماريخ

قررت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل عرض الفيلم في 25 ديسمبر المقبل؛ ليشارك الفيلم ضمن منافسات موسم رأس السنة السينمائي 2024، ويجسد آسر ياسين خلال الأحداث شخصية رجل ثرى يمتلك مصنع "بلالين" يقع فى حب أمينة خليل، إذ تجمعهما قصة حب ضمن دراما العمل.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

فيلم "شماريخ" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، والفيلم يدور في إطار درامي تشويقي أكشن، ويشارك فى بطولته، خالد الصاوي، أدهم الشرقاوي، سالي حماد، محمد ثروت، مصطفى درويش، والعديد من ضيوف الشرف.



بضع ساعات في يوم ما



فيما قرر صناع فيلم بضع ساعات في يوما ما طرحه في يوم 18 يناير المقبل. و تدور أحداثه حول تفاصيل حياة مجموعة من الشباب، خلال فترة زمنية قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، وهي مجموعة من القصص مرتبطة ببعضها البعض عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين في كل قصة بالرواية، وذلك ضمن إطار رومانسي تشويقي.

وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" يشارك في بطولته كل من مي عمر ومحمد الشرنوبي وهشام ماجد وهنا الزاهد وأحمد السعدني وناهد السباعي وأسماء جلال، ومن تأليف الكاتب محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي.