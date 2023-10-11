عمل مشتق من Ocean's 11 يجمع من جديد بين مارجو روبي ورايان جوسلينج

القاهرة - محمد ابراهيم - قريبا ستعود ثنائية رايان جوسلينج ومارجو روبي السينمائي، بعد النجاح الذي حققته في فيلم "باربي"، بمشاركة الثنائي في بطولة فيلم سينمائي مشتق من عالم أفلام Ocean's 11.

وتقول "ديلي ميل"، أن سلسلة Ocean's 11، هي سلسلة أفلام شهيرة عن مجموعة لصوص وعمليات سرقة، كنت من بطولة جورج كلوني وبراد بيت.

والفيلم الذي سيكون من بطولة مارجو وجوسلينج، ستدور أحداثه في فترة سابقة للجزء الأول من السلسلة، وسيكون من إخراج راي روتش.

Ocean's 11

تعاون آخر جديد

في الوقت نفسه، تعاون على مستوى الانتاج السينمائي، سيجمع بين الشركة التابعة للنجمة مارجو روبي وشركة الإنتاج التابعة للنجم براد بيت، بعد حصول الشركتان على حق صناعة عمل سينمائي يكون نسخة جديدة للفيلم الكلاسيكي The Thin Man الذي طرح عام 1934.

ووفق ديلي ميل، النسخة الجديدة من الفيلم ستقدم، صورة عصرية للرواية التي استوحت منها أحداث الفيلم الكلاسيكي وتحمل العنوان نفسه، للكاتب داشيل هاميت.

وحتى الآن لا توجد أنباء عن نية أي من براد بيت أو مارجو روبي للمشاركة في الفلم بأدوار البطولة.

دعم الاضراب

وكان أحدث ظهور لمارجو روبي بظهور لقطات لها من انضمامها لمسيرات اضرابات هوليوود، المطالبة بحفظ حقوق الممثلين والكتاب من تعاظم قدرات الذكاء الاصطناعي ودمجها في صناعة السينما بالمستقبل، والتي أوسكت على أن تنتهي أزمته بالوصول لاتفاقات مشتركة بين الجانبين.

وذلك عبر لقطات لمارجو روبي من مشاركتها في مسيرات إضراب هوليوود، وكانت ترتدي قميصا أبيض يحمل شعار الإضرابات SAG-AFTRA.