كيف مارس جيسون موموا مضايقات بحق أمبر هرد خلال تصوير Aquaman 2

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر مقربة من صناع فيلم Aquaman 2، عن عدد من الممارسات المزعجة التي مارسها نجم الفيلم جيسون موموا ضد مارجو روبي خلال التصوير.

ووفق "ديلي ميل"، استغل جيسون ازمة مارجو مع زوجها السابق النجم جوني ديب، في اثارة استيائها خلال تصوير المشاهد، كان منها ظهوره في موقع التصوير بملابس تشبه ملابس زوجها السابق جوني ديب، ومحاولته اقناع المنتجين بطردها من العمل.

جيسون موموا وأمبر هرد

عودة مع In The Fire

و تعود الممثلة الشهيرة أمبر هرد للواجهة من جديد في عالم صناعة السينما بعد ازمة قضيتها الشهيرة مع النجم جوني ديب، وذلك عبر مجموعة منتظرة من الأفلام الجديدة التي تظهر بها في دور البطولة.

ووفق ما ذكر موقع "ديلي ميل"، طرح إعلان ترويجي لفيلم جديد لأمبر هرد بعنوان In The Fire سيكون أول عمل من بطولتها يطرح للسينما بعد الازمة

في هذا الفيلم تجسد أمبر شخصية طبيبة تحاول حماية طفل يتمتع بقدرات خارقة للطبيعة، في حقبة زمنية تدور قديما.

Aquaman

في الوقت نفسه عادت أمبر للمشاركة في بطولة فيلم Aquaman بجزئه الثاني، بمشاركة النجم جيسون موموا في دور البطولة.

و طرحت شركة الإنتاج السينمائي ورنور بروز، الإعلان الترويجي الكامل للجزء الثاني المنتظر من فيلم أكوامان من بطولة جيسون موموا.

والإعلان الترويجي شهدت عودة نجوم من الجزء الأول أبرزهم أمبر هرد ونيكول كيدمان، على أن يطرح بعنوان the lost kingdom.