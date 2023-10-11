انت الان تتابع خبر وداعٌ مؤثر لنجم الشباب: رحيل الممثل المصري محمد بطاوي يُلقي بظلال الحزن على الساحة الفنية! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت الوفاة المفاجئة للممثل المصري الشاب محمد بطاوي، حزناً في الوسط الفني بمصر، بعدما وافته المنية، (صباح السبت)، إثر أزمة قلبية.

وتصدَّر اسم الراحل قائمة الأكثر بحثاً عبر «غوغل» في مصر، ويُعدّ من جيل الشباب الصاعدين في عالم المسرح، فهو عضو في فرقتَي «السامر» و«مسرح مصر».

وكان بطاوي بدأ التمثيل عام 2007 بالمشاركة في مسلسل «الإمام الشافعي»، من بطولة إيمان البحر درويش ومنى عبد الغني، ثم شارك في أكثر من مسلسل، منها «بـ100 وش» من بطولة نيللي كريم وآسر ياسين، و«1000 حمد الله على السلامة» من بطولة يسرا، و«حضرة العمدة» من بطولة روبي، و«البيت بيتي» من بطولة كريم محمود عبد العزيز.

كما شارك في مسلسل «راجل وست ستات»، وتألّق في مسرحية «اللوكاندة» مع الفنان أشرف عبد الباقي، مؤسِّس فرقة «مسرح مصر»، الذي نعاه على صفحته في «فيسبوك» قائلاً: «ممثل جميل ومحترم. الجميع يحبّه، الصبر لعائلته».

وعبّر نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي عن صدمته الشديدة لرحيل الفنان الشاب، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان ابناً من أبنائنا في المجال الفني، وفي المعهد العالي للفنون المسرحية».

وأشار إلى أنه اقترب منه في الفترة الأخيرة، حيث كان يشرف على مشروع فني يشارك فيه الراحل، مضيفاً: «كان بطاوي يتحدّث إلى الجميع بمرح، وكان خلوقاً ومحباً للناس، ومحبوباً».

ونشر الفنان حمدي الميرغني، أحد نجوم فرقة «مسرح مصر»، صورته مع الراحل على صفحته في «إنستغرام»، معلقاً: «كنت طيباً جداً ومحترماً جداً. أحببت الجميع وأحبّوك».

كما نعى الفنان الشاب عمرو عبد العزيز، على صفحته، الراحل: «انتقل إلى رحمة الله الفنان الشاب محمد بطاوي. ليرحمك الله ويسكنك فسيح جناته».

وكان بطاوي نعى قبل أيام الفنان أشرف مصيلحي، الذي رحل عن 49 عاماً بعد صراع مع المرض.

كما فقد الوسط الفني المصري، قبل أسبوع، الفنان والمخرج الشاب أحمد سامي العدل عن عمر 41 عاماً.