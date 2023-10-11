نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هالزي تستعد لتجربة درامية جديدة بانضمامها لـ The Nightmare Before Christmas في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المغنية الشابة لخوض تجربة تمثيل جديدة، بعد الاعلان عن انضمامها لطاقم تمثيل فريق مسلسل The Nightmare Before Christmas.

وذلك حسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، التي أفادت بأن المغنية ستكون مشاركة في حلقات المسلسل لمدة حلقتين فقط.

هالزي

جديد أخبار الدراما

وضمن أحدث أخبار الدراما في هوليوود، يعود النجم بيندكت كومبرباتش للعمل بالتليفزيون من جديد، عبر أحدث مسلسلاته، الذي سيطرح من إنتاج شركة نتفليكس.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لكومبرباتش، ظهر خلالها من موقع تصوير مشاهد المسلسل المرتقب، مرتديا لزي تنكري لوحش.

تفاصيل عن المسلسل

ويؤدي بيندكت في هذا المسلسل، شخصية فنان ترفيهي يدعى فينسينت اندرسون، عرف باستخدامه للدمى لترفيه المشاهدين.

والمسلسل سيطرح بعنوان Eric، ويجرى حاليًا تصوير مشاهده في مدينة نيويورك.

جديد اخبار نتفليكس

وضمن أحدث اخبار شركة نتفليكس، إعلانها عن تجديد تعاونها مع المخرج المقدم للكوميدية السوداء الشهير "أدام ماكي" في عمل جديد يضم كوكبة من كبار النجوم في هوليوود.

ووفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، هذا المشروع السينمائي الجديد من ماكي، سيطرح بعنوان Average Height، Average Build، وسيضم مجموعة من الفنانين الكبار، أبرزهم روبرت باتينسون، وإيمي آدم وروبرت داوني جونيو وفورست وايتاكر ودينلي ديدوايلر.

وهذا التعاون الجديد، يأتي استثمارًا للنجاح الكبير الذي حققه ماكي مع نتفليكس، عبر فيلم Don’t Look Up الذي طرح من بطولة ليوناردو دي كابريو.