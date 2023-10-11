نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر جلال يتضامن مع القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب النجم ياسر جلال، عن حزنه الشديد بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت على الأراضي الفلسطينية وقام بالتعليق علي هذه الأحداث بكلمات مؤثرة.

ما رسالة ياسر جلال لشعب فلسطين؟



وقال ياسر، في بيان صحفي اليوم:" قلوبنا مع غزة ومع شعب فلسطين المناضل العظيم، وندعو الله سبحانه وتعالى، أن يرحم الشهداء، ويلهم ذويهم ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان، عاشت فلسطين حرة أبية، وبأمر الله، وفى يوم قريب سيتحقق الحلم، وتعود القدس لأحضان العرب.. تحيا فلسطين".

ما هي أحدث أعمال ياسر جلال؟

وفي سياق آخر، يقوم حاليًا ياسر جلال، بتصوير مسلسل" ألف ليلة وليلة"، من إنتاج ميديا هب وأروما وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.

ما هي آخر أعمال ياسر جلال؟



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ياسر جلال الدرامية مشاركته في مسلسل "علاقة مشروعة"، وضم العمل عدد من الفنانين منهم مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.