"مسافر ليل" و"أحفاد دافينشي".. الليلة ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح بروض الفرج

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، مساء اليوم الأربعاء، عرضين مسرحيين، لفرقة قصر الأنفوشي المسرحية ضمن فعاليات اليوم العاشر من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الـ 30 "دورة الكاتب أبو العلا السلاموني"، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

العرض المسرحي الأول

يأتي العرض المسرحي الأول بعنوان "مسافر ليل"، ويعرض في تمام الساعة السادسة مساءً، وهو لفرقة الأنفوشي المسرحية، تأليف صلاح عبدالصبور، وإخراج أحمد علاء علي.

تدور الأحداث حول راكب يسافر ليلاً متجهاً إلى مكان ما على متن قطار يشبه بطن الحوت الميت، وخلال سفره يلتقي بعامل التذاكر الذي يمارس عليه كل أنواع الهيمنة والسلطة في إطار عبثي.

العرض المسرحي الثاني

أما العرض المسرحي الثاني لفرقة الأنفوشي المسرحية، ويحمل عنوان "أحفاد دافينشي"، وهو من تأليف جان جينيه، دراما تورج وإخراج محمد بهجت، ويعرض في تمام الثامنة مساء.

تدور الأحداث حول خادمتين تعملان في منزل السيد ريكاردو أحد أبناء الرسام المشهور ليوناردو دافينشي، يعاقبان سويا في ليلة واحدة داخل قبو القصر فيكتشفان سرًا غامضًا.

نبذه عن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

المهرجان الختامي لنوادي المسرح يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتنظمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، ويشارك به هذا العام 27 عرضا مسرحيا من مختلف أقاليم مصر، يستمر عرضها حتى منتصف أكتوبر الحالي، ويصدر عنه نشرة يومية، بالإضافة لكتيب وندوات تعقب العروض، يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين، كما تقام ورش في الفترة الصباحية عن الفلسفة النوعية لعروض نوادي المسرح حول "البناء الدرامي المغاير في عروض نوادي المسرح نصًا وصورة" يقدمها مجموعة من المدربين المتخصصين.