انت الان تتابع خبر أسخن تصريحات مدوية للنجمة رانيا يوسف على الإطلاق: “عايزة راجل يقبل رجوعي البيت الساعة 5 الفجر حتى لو عارف كنت بعمل ايه”!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في تصريحات صادمة، ترفض الفنانة رانيا يوسف فكرة الزواج مجددا بعد ثلاث زيجات سابقة، وترى أن مفهوم الزواج في المجتمعات العربية غير صحيح.وقالت رانيا يوسف في تصريحات لها خلال لقائها مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج “مصر جديدة” المذاع عبر قناة ETC: “الجواز ملوش لازمة بالنسبالي حاليا، وأنا شايفة إن مفهوم الجواز عند الناس مش صحيح بالذات في المجتمعات العربية.

بيتجوزوا عشان يخلفوا، أو لإن حرية إنهم يدخلوا علاقات مفتوحة مش موجودة وده طبيعي في المجتمعات العربية.”وأضافت: “مفاهيم الجواز عندنا مبنية على مصالح شخصية أو عائلات تناسب بعض، لكن مفهوم زوجين في بينهم رحمة ومودة ومفيش مصالح غير يبقوا سعداء ويعملوا بيت ويربوا عيال قليل جدا.”

وتابعت: “أنا بالنسبالي شغلي رقم 1 وبيطغى على حياتي، معنديش وقت زي الستات الطبيعية، ومش كل الرجالة هتفهم مواعيد تصويري وإني برجع الساعة 4 الصبح و5 الصبح،

وممكن أفضل في الأستوديو 3 أيام من غير ما أرجع البيت، هل في راجل يفهم ده ويقدره، ويحترم شغلي ومواعيدي؟ ممكن ميبقاش عندي وقت كتير له، بس لما هكون مع واحد بحبه هيبقى في كواليتي تايم.”

وقالت: “أنا قدمت بالفعل أدوار جريئة، ومفيش عندي خطوط حمراء لإني محترفة، وإذا الموقف يستدعي القبلة أو البكيني أو أجرأ من كده ليه لأ، أعمله طبعا لو في سياق العمل الدرامي أو السينمائي،

وأنا عملت ده في فيلم واحد صحيح وفي ريكلام.”وأضافت: “السيناريو مش قرآن ومش لازم كل حاجة فيه تتعمل بحذافيرها، ممكن أناقش المخرج في المشاهد الثقيلة نخففها إزاي أو نعملها زي ما هي أو نشيلها، ويقنعني أو أقنعه.”

وتابعت: “لازم نتخطى طريقة التفكير دي لإن المنصات بتجيب للمشاهد كل حاجة، ولو خايفة يحكموا عليا إني سيئة السمعة مثلا ده شغل ملوش دخل بالحياة الشخصية، ولو خايفة يقولوا إني ممثلة إغراء فممثلة إغراء مش شتيمة ولا وصمة عار.”