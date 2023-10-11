بعد 9 أسابيع.. سحب فيلم "مرعي البريمو" من السينما

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت دور العرض السينمائية بسحب فيلم “مرعي البريمو” من جميع السينمات بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة تذيّل بها قائمة الإيرادات، فقد حقق حقق أمس 136 جنيهًا فقط، وكانت إجمالي إيراداته قد وصل إلى 17 مليون جنيه على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما.



وفي سياق آخر، علق الفنان محمد هنيدي على مايحدث في فلسطين تحت مسمى طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس على إسرائيل خلال الأيام الماضية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشر صورة المسجد الأقصى، وكتب عليها معلقًا: "ربنا يحميكم وينصركم.. ومازال في القصة بقية.. فلسطين عربية".

ما هي أحدث أعمال محمد هنيدي؟



ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد هنيدي لعرض مسرحي جديد يحمل اسم "فرحات والعائلة"، وروج له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وعلق قائلًا: عرض مسرحي بطولة مواهب ذو الهمم

على مدار عام ونصف بيتم الاعداد لمشروع التعاون بيني وبين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشروع عمل مسرحي يشترك فيه معي فنانين من أصحاب الهمم، قصة اجتماعية بقالب كوميدي بنعرض فيها مواهب فنانين مميزين جدًا بمواهب رائعة،خطوة جديدة لتمكين ذوي الهمم في كافة المجالات".

ما هي آخر أعمال محمد هنيدي؟

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية هي فيلم" مرعي البريمو"، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللي محمود.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء محمد هنيدي وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.