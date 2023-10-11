انهيار نسمة محجوب أثناء تشييع جثمان والدها لمثواه الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم - أقيمت منذ ساعات قليلة صلاة الجنازة على المخرج علاء محجوب، والد الفنانة نسمة محجوب، وسط حضور عدد كبير من أقاربها، وقد انهارت من البكاء أثناء تشييع جثمان والدها إلى مثواه الأخير.

ما هو موعد عزاء والد الفنانة نسمة محجوب؟

وكانت نسمة محجوب، قد أعلنت عن موعد عزاء والدها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:" إنَّا لله وإنَّا إليهِ راجعون، توفي إلى رحمة الله اليوم والدي الحبيب المخرج السينمائي علاء محجوب، برجاء خالص الدعاء له بالرحمة والمغفرة، سيقام العزاء يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر بعد صلاة المغرب بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزّاق".

معلومات عن المخرج علاء محجوب



قدم المخرج الراحل علاء محجوب عدد من الأعمال، فقد قام بإخراج ثلاثة أفلام روائية وأكثر من 120 إعلانًا تليفزيونيًا وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات، ورحل عن عالمنا صباح اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

معلومات عن نسمة محجوب؟



هي نجلة المخرج الراحل علاء محجوب وقد قدمت عددًا من الأغاني،التي حققت نجاحًا كبيرًا منها أغنية تتر مسلسل "ليالي أوچيني" التي قدمته الفنانة أمينة خليل، وغيرها من الأغاني لعل أبرزها “يا غاوي هروب”، ”على طبيعتي”، “أوراق الخريف”، وغيرها من أغانيها المميزة.