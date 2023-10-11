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الرياض - روايدا بن عباس - حماية مشددة لشاروخان بعد تهديدات بالقتل

سيتمتع النجم الهندي شاروخان بحماية مشددة من شرطة مومباي بعد أن اشتكى اللأخير من تهديدات بالقتل بعد نجاح فيلمي "Pathaan" و"Jawan"

ووفقاً للشرطة، كتب الممثل إلى حكومة ولاية ماهاراشترا، لإبلاغها عن تهديدات بالقتل. وقررت حكومة ولاية ماهاراشترا تعزيز الغطاء الأمني للممثل الشهير

وفي وقت سابق، حصل الممثل سلمان خان على حماية أمنية مماثلة، بعد تهديدات من عصابة لورانس بيشنوي

ودخل شاروخان في مواجهات مع عالم الجريمة في مومباي في وقت سابق، وكان معروفاً بوقوفه في وجه التهديدات. وفي الآونة الأخيرة، توجه المخرج سانجاي غوبتا إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد بخان لتصميمه على التغلب على التحديات، بما في ذلك تهديدات رجال العصابات

ووفقاً لسياسة حكومة ولاية ماهاراشترا، توفر الحماية الأمنية للمواطنين الذين يواجهون تهديداً للحياة. وفي مثل هذه الحالات، عليهم دفع رسوم أو إيداع مبلغ ضمان للحماية، حسب موقع إن دي تي في