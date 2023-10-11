أبو الليف يطرح أغنية "الدنيا بنك" خلال أسبوعين وتحمل مفاجئات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد المطرب نادر أبو الليف في تصريحات صحفية أنه سوف يطرح اغنية جديدة بعنوان الدنيا بنك تحمل طابع الدراما وبها عدد من المفاجئات.

فريق عمل الاغنيه

وأضاف الأغنية من كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، ومن المقرر طرحها خلال أسبوعين، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

اخر أعمال ابو الليف

وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.