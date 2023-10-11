نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرح كليب "مانجا".. أصالة تتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت النجمة أصالة تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فور طرحها لكليبها الجديد “مانجا” من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”.

وكانت أغنية “مانجا” من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

ألبوم اصالة الجديد “لحقت نفسي”



وكانت أعلنت الفنانة أصالة، عن موعد طرح ألبومها الجديد «لحقت نفسي»، خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم الألبوم 13 أغنية تطرح كل أغنية بشكل منفرد، وتولى إنتاجه شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

كما حددت أصالة، موعد طرح أول أغنية من الألبوم «مارس أبريل»، فى يوم الأحد 1 أكتوبر المقبل، وتكون كلمات الأغنية للشاعر محمود عليم، ألحان نور عز العرب، وتوزيع أحمد المغربي.



ويشهد ألبوم أصالة الجديد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عام، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها «متسألنيش»، كما تتعاون للمرة الأولى، مع الشاعر مصطفى حسن، في أغنية بعنوان «مانجا»، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

ألبوم لحقت نفسي



وروجت أصالة لألبوم «لحقت نفسي» بشكل دعائي جديد، حيث قامت بحذف جميع صورها عبر حسابها الرسمي بموقع تدوال الصور والفيديوهات «انستجرام» ونشرت صور بوسترات الألبوم الجديد فقط.

كلمات أغنية مانجا

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

تمشي علي الارض التراب يتحول حنه

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا

لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني

وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة

يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة

اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه