من الحرم المكي.. أحمد خالد صالح يتضامن مع فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - نشر أحمد خالد صالح صورة له وهي يرتدي تيشيرت عليه خريطة واسم فلسطين وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " وعلق على الصورة قائلًا: إن نصر اللّه لقريب، دائمًا وإبدًا في القلب والعقل الدعاء، صلوا على من تنفرج به العقد وتحل به المصاعب، اللهم الشهادة.



ولم يكن أحمد خالد صالح أول من تضامن مع القضية الفلسطينية فتتضامن عدد كبير من نجوم الوطن العربي يطلبون الدعاء للشعب الفلسطينى.

فيلم فرقة الموت

ومن ناحية أخرى يستعد الفنان أحمد خالد صالح لتصوير فيلم "فرقة الموت" خلال الفترة القادمة، وهو من بطولة أحمد عز، منة شلبي، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، وتواصل الشركة التعاقد مع باقي الأبطال، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

فيلم سارة وعلي

كما تعاقد أحمد خالد صالح على المشاركة في فيلم "سارة وعلي"، بطولة منة شلبي وأحمد داود، تأليف وإخراج هبة يسري، ومن المفترض أن يبدأ التصوير الشهر المقبل.

فيلم وش في وش

ويشار إلى أن آخر أعمال أحمد خالد السينمائية فيلم "وش في وش"، بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح وحقق إيرادات كبيرة منذ عرضه حتى الآن.

مسلسل تحت الوصاية

كما شارك في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، بطولة منى زكي، تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك فيه دياب، رشدي الشامي، محمد عبد العظيم، مها نصار، وكذلك مسلسل "الصندوق"، تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم، وكان من بطولة أحمد داش، هدى المفتي، سماح أنور، علي قاسم، كريم سرور.