نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فلسطين في القلب".. عمرو يوسف يدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان عمرو يوسف جمهوره بصور لفلسطين يدعم أهلها من خلالها، ويدعوا لهم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وعلق “ يوسف” على الصورة قائلا: "رحمتك يارب على أهلينا في فلسطين اللهم ارحم شهدائهم واشفي جرحاهم فلسطين في القلب".

عمرو يوسف يستعد لعمل فني جديد

يستعد الفنان عمرو يوسف للتحضير لفيلم " ولاد رزق " الجزء الثالث، بعدما شارك في بطولة الجزء الأول والثاني مع الفنان أحمد عز، ومن المقرر بدء تصويره الفيلم في شهر أكتوبر المقبل. ويشارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، ماجد الكدواني، وكريم قاسم، فيما يظهر آسر ياسين ضيف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

عمرو يوسف ينتهي من تصوير فيلم شقو

من ناحية أخرى، يعيش الفنان عمرو يوسف حالة من النشاط الفني، حيث انتهى من تصوير فيلم " شقو " المقرر عرضه في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر القادم 2024.

والفيلم يدور في إطار أكشن تشويقي مثير، بطولة كل من: يسرا، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، وعباس أبو الحسن، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

عمرو يوسف يتعاقد على مسلسل سيدة الزمالك

كما تعاقد عمرو يوسف مؤخرًا على بطولة مسلسل" سيدة الزمالك"، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، ومن المقرر الاتفاق على كافة تفاصيله وتحديد طاقم الأبطال المشارك به خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن.

آخر أعمال الفنان عمرو يوسف

يذكر أن شارك الفنان عمرو يوسف، مؤخرا في رمضان الماضي 2023، في مسلسل " الكتيبة 101 " الذى تم عرضه على شاشة أون الفضائية وحقق نجاحًا كبيرًا.

جدير بالذكر أن مسلسل الكتيبة 101 تدور أحداثه حول مجهودات أفراد الجيش المصري في التصدي لأفعال العناصر الإرهابية بمنطقة العريش من خلال عرض تفاصيل العمليات التي دبرها الإرهاب ضد الجيش وكيف استطاع الجنود والضباط الصمود ومواجهة تلك العمليات والرد عليها.

ويأتي المسلسل ببطولة عدد كبير من الفنانين والفنانات، منهم: آسر ياسين، عمرو يوسف، وفاء عامر، فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، عارفة عبد الرسول، أحمد صلاح حسني، عمرو وهبة، وغيرهم من النجوم والنجمات، والمسلسل من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة