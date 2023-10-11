نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تزيله قائمة إيرادات شباك التذاكر.. سحب فيلم مرعي البريمو من السينمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد شباك تذاكر السينما، مساء أمس الثلاثاء، سحب فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي، بينما تصدر فيلم فوي فوي فوي قائمة إيرادات شباك التذاكر بطولة الفنان محمد فراج إيرادات الأفلام.



فيلم مرعي البريمو

حقق فيلم مرعي البريمو بطولة الفنان محمد هنيدي إيرادات ضعيفة في شباك التذاكر حيث أحتل المركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، ليجعله مهددًا بالانسحاب من دور العرض السينمائي.

من أبطال فيلم مرعي البريمو؟



فيلم مرعي البريمو تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد ويقوم ببطولته برفقة محمد هنيدي، وغادة عادل، كل من: أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللي محمود.



ماهي قصة فيلم مرعي البريمو؟

وتدور أحداث فيلم مرعي البريمو في إطار كوميدي حيث يجسد محمد هنيدي في الفيلم شخصية مرعي تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتي تعمل معه في تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية، إضافة إلى غناء محمد هنيدي وكذلك عبد الباسط حمودة خلال الأحداث.

ويعود هنيدى في "مرعى البريمو" للعمل مع مخرجه المفضل سعيد حامد بعدما كونا ثنائية فنيه ناجحة على مدار السنوات الماضية أسفرت عن 5 أفلام هى "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عام 1998، "همام فى أمستردام" عام 1999، "جاءنا البيان التالى" عام 2001، "صاحب صاحبه" عام 2022، "يا نا يا خالتى" عام 2005 ويسجل "مرعى البريمو" التعاون السادس بين هنيدى وسعيد حامد في السينما.

آخر أعمال محمد هنيدي

يذكر أن آخر أعمال محمد هنيدي في السينما للعام الثالث على التوالي وذلك يحدث لأول مرة منذ عام 2008، أن يعرض له فيلم في 3 سنوات متتالية، حيث عرض له العام الماضي 2022 فيلم "نبيل الجميل أخصائى تجميل"، الذى انطلق فى دور العرض خلال شهر ديسمبر الماضي، وفي عام 2021 تواجد هنيدي بفيلم النمس والإنس والذى عرض فى شهر أغسطس من هذا العام.



إيرادات أفلام دور العرض

ووصلت إيرادات أفلام السينما بشباك التذاكر أمس الثلاثاء الموافق 11 أكتوبر 2023،716 ألف و183جنيه،

فيلم فوي فوي فوي: 258،583 جنيهًا.

-فيلم حسن المصري: 171،783 جنيهًا.

-فيلم وش في وش: 123،160 جنيهًا.

-فيلم العميل صفر: 115،630 جنيهًا.

-فيلم أولاد حريم كريم: 16،987 جنيهًا.

-فيلم بيت الروبي: 21،080 جنيهًا.

-فيلم مستر إكس: 3،814 جنيهًا.

-فيلم دولارات دولارات: 2،752 جنيهًا.

-فيلم البعبع: 1،665 جنيه.

-فيلم على الزيرو: 729 جنيهًا