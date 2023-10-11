نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لفيلم 'انصراف' في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت شركة الإنتاج والتوزيع في العالم العربي فرونت رو فيلمد إنترتينمنت، بالتعاون مع شركة الإنتاج المصرية Cats Films عن انتهاء المخرجة جواهر العامري من مراحل الإنتاج للفيلم السعودي القصير انصراف، الذي يتناول قضايا الاستقلالية والتبعية، على أن يكون عرضه العالمي الأول في الدورة المقبلة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نوفمبر - تشرين الثاني. الفيلم إنتاج مشترك بين الشركتين، بينما تتولى فرونت رو توزيعه عالميًا.

تفاصيل عن فيلم انصراف

انصراف هو الفيلم القصير الثالث للعامري، فيلمها السابق مجالسة الكون كان جزءً من الفيلم الطويل بلوغ الذي يتكون من أفلام قصيرة شاركت فيه بالتعاون مع 4 مخرجات سعوديات، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في 2021، وحينها كان الفيلم يعتبر حدثًا بالغ الأهمية في إطار سينما المرأة العربية، وحاليًا أصبح متاحًا على شاهد، أحد المنصات الريادية التي تقدم المحتوى العربي. أخرجت العامري أيضًا الفيلم القصير الفائز بالجوائز سعدية سابت سلطان (العرض العالمي الأول في مهرجان أفلام السعودية 2019)، كما أنتجت الفيلم السعودي القصير من يحرقن الليل.

قصة فيلم انصراف

فيلم انصراف يحكي قصة فتاة مراهقة تحمل اسم الجادل (رجاء)، تجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع حزنها بعد وفاة صديقتها المقربة، عندما تضطر للمشاركة في نشاط يتعلق بتكفين الموتى في مدرستها. بينما تشاهد صديقتها تُكفَّن، تُستفَزّ، لتقود اعتراضًا مفاجئًا كشكل من أشكال التمرد. فريق التمثيل في الفيلم سعودي ويضم غادة عبود ورجاء وعائشة الرفاعي وسعدة الزهراني.

يقول جيانلوكا شقرا الرئيس التنفيذي في فرونت رو "سعداء جدًا بالتعاون مع المخرجة جواهر العامري في فيلم انصراف، الذي يستكشف موضوعات قوية تتعلق بالسلطة والتحكم والقوة، ورسالة التمرد التي يقدمها الفيلم في غاية الأهمية، كما أنه من الضروري لنا دعم صناع الأفلام في العالم العربي والسعودية في إطار خلق نظام سينمائي متنوع في المنطقة العربية التي تتطور باستمرار. جواهر من أكثر المخرجات الشباب موهبة، لديها رسالة وصوت واضحان من خلال أعمالها، ونتوق بشدة لأن يشاهد الجمهور هذا الفيلم".

وتضيف المخرجة جواهر العامري "أشعر بالفخر الشديد لإيمان شركة فرونت رو بي وبموهبتي وبالدعم الذي يقدمونه لي. لا أطيق انتظار مشاركة هذا الفيلم مع العالم، حيث أقدم لهم قطعة فنية مثيرة لأكثر المشاعر كبتًا، وما يمكن أن يحدث أن انفجرت هذه المشاعر".

وتعلق على ذلك نورا الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة Cats Films "أعتز جدًا بالتعاون مع المخرجة جواهر العامري في فيلم انصراف، الذي يحكي قصة في غاية الجمال عن شخصية رئيسية تقرر العبث بتابوهات المجتمع القديمة، وقد تمكنت جواهر بذكاء شديد من تجسيد حكايتها الشخصية بطريقة عميقة وملهمة. انصراف هو أول فيلم سعودي نشارك في إنتاجه، وبالتأكيد لن يكون الأخير".

بعد العرض العالمي الأول لفيلم انصرف في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن يحظى فيلم انصرف بجولة عروض في المهرجانات الدولية خلال 2024.