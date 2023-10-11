نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مليون و300 ألف هدية دعاء فاروق لمحاربات السرطان (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت شعار هدية دعاء فاروق، احتفلت الإعلامية دعاء فاروق بعيد ميلادها وسط محاربات سرطان الثدي داخل إحدى مستشفيات علاج السرطان.

وبخطوة مسبقة قررت دعاء فاروق أن تهادي محاربات السرطان هدية عيد ميلادها والتي وصلت قيمتها مليون و300 ألف حتي الآن قيمة الهدية التي تبرع بها أصدقائها وأسرتها ومتابعيها داخل مصر وخارجها.

الإعلامية دعاء فاروق

الإعلامية دعاء فاروق

الإعلامية دعاء فاروق

الإعلامية دعاء فاروق

الإعلامية دعاء فاروق

الإعلامية دعاء فاروق

أشهر نجوم اعلام يدعمون محاربات السرطان



وأعلنت أن الهدية مستمرة حتي يوم 15 أكتوبر وهو يوم ميلادها، وقد حضر الحفل أسرة الإعلامية دعاء فاروق ومجموعة كبيرة من الإعلاميين منهم بوسي شلبي ومفيدة شيحة ودعاء عامر وسهير جودة ولمياء فهمي عبد الحميد ودنيا صلاح عبد الله وإيمان رياض ود. هبة قطب ورولا خرسا وشاهين والشيف غادة نوارة ود. حسام موافي والإعلامي أسامة منير، ومجموعة كبيرة من محاربات السرطان.

شهر التوعية من السرطان

جدير بالذكر أن شهر أكتوبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.