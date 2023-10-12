نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلقة 4 مسلسل ماتيجي نشوف.. شجار بين علي ومراد وتهديد لعلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة الرابعة مسلسل ماتيجي نشوف بنزول هانيا للحديقة وتجد علي يحتضن ريهام ثم تذهب وتجد سيف ينزل على السلم لتذهب هانيا إليهم لتنفيذ الموقف ويذهب إليهم سليم ويسألهم في شيء ثم يأخذ ريهام ويصعد لغرفتهم ويتشاجران ثم ينظر من الشرفة يجد هانيا تتحدث مع علي ويتحدث سليم مع مريم بسبب غيرتها وشكها فيه ويتصالحان، ثم يستيقظ الجميع وتقوم مريم بتبخير المنزل ويصيح فيها الجميع بسبب رائحة البخور، وتنادي مريم على هانيا لتجلس معها هي وريهام وتخبرهم بحضور قارئة فنجان ويتمازحون، ثم تذهب إليهم قارئة الفنجان وتأخذ الفنجاين منهم وتخبرهم بأن ال 3 فناجين مرتبطين ببعضهم وتخبر كلا منهن بأسرار عنها، وتذهب هانيا ومريم وريهام للخارج ويتحدثون عن كلام القارئة وتخبرهم ريهام بعدم اقتناعها بكلامها وتبدو عليهن علامات استغراب.

شجار علي ومراد

ثم يظهر سليم وهو يحضر كوب شاي ويصل إليه رسالة على هاتفه بتهديد له ثم يتصل بالرقم ليجده مغلق وينادي علي على مراد ليسأله عن ما إذا كان هو الذي بعث إليه هذه الرسالة ويتشاجران ويحاول سيف وسليم التدخل لتهدأتهما ويتشاجر الجميع وتدخل مريم وريهام لتهدأتهم ويصعد جمعيهم لغرفهم ويغادرون من المنزل، وتتحدث مريم في الهاتف إلى والدتها وتخبرها بعودتهم إلى المنزل وأن السفرية كانت سيئة ويدخل سليم لغرفته ويخبرها بخروجه لأن مزاجه سيء، وتغادر ريهام المنزل لتذهب إلى المكان الذي يذهب إليه سليم وتتصل بها ريهام وترد عليها وتسألها ريهام عن أحوالها وتطمئنها.

سليم يذهب لنور ومريم تشك به

وتتصل ريهام بمريم لتسألها عن الأحوال لتخبرها بإنها سيئة ويتحدثان عن ماحدث بين علي ومراد وماسببه وعن إذا كان بسبب هانيا أم ﻻ وتغلق مريم مع ريهام وتتصل بعلي ولم يرد عليها، ويذهب سليم إلى منزل نورا ويقوم بتغطية سيارته وتتفاجاء بيه نور ويدخلان إلى الشقة ويجلسان للتحدث وتسأله عن ما به ليحكي لها عن ماحدث في السفر وخلاف علي ومراد وعن استغرابه من عدم حكيهم لسبب خلافاهما وتحاول نور تشكيكه في مريم ويتشاجر معها بسبب مريم ويخبرها بمغادرته وتحاول تهدأته والجلوس معها ثم تذهب مريم إلى المكان الذي أخبرها به سليم وتتصل به ريهام ولم يرد ثم ترسل تسجيل صوتي إلى نور تخبرها بمكانها وتطلب منها الذهاب لها ويغادر سليم ليذهب إلى مريم.

شخص مجهول يهدد علي

ثم يذهب سليم إلى مريم في المطعم وتسأله أين كان، ثم يجلس مراد وهانيا يتناولان العشاء ويحدث بينهما سوء تفاهم، ثم تذهب والدة مريم إليها وتذهب ابنتها والخادمة للعب وتتحدث مريم مع والدتها عن سليم وعمله وغيرتها عليه وتدخل إليهما نور وصديقتها وتحاول نور أن توقع بين مريم وسليم ويحدث سوء تفاهم بين والدة مريم ونور وتغادر نور وتصالحها مريم، ويذهب حسن إلى ريهام وتتشاجر معه بسبب تصرفاته، ويرسل شخص مجهول إلى علي على هاتفه مقطع فيديو يثير غضبه.