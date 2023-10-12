نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل حرب أكتوبر.. أحمد فؤاد سليم يكشف سبب ترقيته لرتبة شاويش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد فؤاد سليم ضيفا في برنامج “الحياة اليوم” الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر شاشة الحياة.

أحمد فؤاد سليم: مصر حاليًا لديها اكتفاء ذاتي

قال أحمد فؤاد سليم، إن مصر حاليًا لديها اكتفاء ذاتي في الخضروات والفاكهة، لافتًا أن المشكلة الحالية في الأسواق جشع التجار.

أحمد فؤاد سليم: ضربت على طيارة مصرية، بسبب أن الأوامر كانت صارمة

وتابع حديثه قائلا، أنه ترقى إلى رتبة شاويش قبل حرب أكتوبر، مضيفا: "في مرة وأنا في سفاجا ضربت على طيارة مصرية، بسبب أن الأوامر كانت صارمة للغاية يعني وقت ما يتم الأمر بالضرب بنضرب، ولو تم الأمر اننا منضربش منضربش، وفي ذلك الوقت محدش قالي متضربش".

وأكمل "فؤاد سليم": "كان فيه طيارة طالعة بسرية ضربتها، واترقيت بسبب إني ضربتها لأني كنت عالي التركيز".

السيرة الذاتية للفنان أحمد فؤاد سليم

وُلد أحمد فؤاد سليم علي في 2 يونيو عام 1957 في القاهرة في عائلة من الشرقية، وفي عام 1978 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشوارهُ الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية الصعايدة وصلوا عام 1989. كما عمل في مسرحيات سفر حي، وعرابي زعيم الفلاحين، وقصة الموت، والسبنسة، والآخر

قدم العديد من المسرحيات: الكاهن 2021،أهل الكهف، الصعايدة وصلوا، سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، في مسلسلات منها: القاتل الذى أحبني، ورا كل باب ج 2:2021، الاختيار، ذو النون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، الملك فاروق، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، ابن حلال، وكما شارك في عدد من الأفلام، منها:الحدق يفهم، المهاجر، عفريت النهار، أبو علي.

فيلم الباب الأخضر

الجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.

"الباب الأخضر" من بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.