أحمد فؤاد سليم: إسرائيل ظهرت في غفلة وهي ليس لها تاريخ.. وغزة شوكة في ظهرهم

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم، عن الأحداث الجارية خلال الفترة الحالية في دولة فلسطين وإسرائيل، مؤكدا ان إسرائيل ظهرت في غفلة من الزمن وأصبحت دولة وهي ليس لها تاريخ، وذلك خلال إستضافته في برنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفي شردي عبر شاشة الحياة.

وتابع أحمد فؤاد سليم، أن سنة 1947 لم يكن هناك دولة اسمها إسرائيل على الخريطة"، وكانت إسرائيل كانت تنوي ضرب قطاع غزة قبل حدوث عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن غزة شوكة في ظهر إسرائيل.

وأشار أن إسرائيل تدعي المظلومية، وتطالب الفلسطينيين بالبحث عن وطن آخر، رغم أنهم هم من اغتصبوا أرض فلسطين، مضيفا: "إسرائيل بتغلس على الفلسطينيين وبتمنعهم أنهم يروحوا الجوامع والكنائس وكل يوم بتقتل فيهم".

وتابع: "الاشكالية ديه ليها حل وهي تنفيذ إسرائيل للقانون ومواثيق الأمم المتحدة، لكنهم يرفضون ذلك وعندهم نية مسبقة أنهم لن يتركوا فلسطين".

وأكد "فؤاد سليم" أن مصر معنية بما يحدث في غزة الآن بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن مصر دولة عظيمة ومركزية جدًا، ولا تسعى للحروب على مدار تاريخها، وإنما تسعى للحفاظ عن أرضها بكل قوة.

السيرة الذاتية للفنانة أحمد فؤاد سليم

وُلد أحمد فؤاد سليم علي في 2 يونيو عام 1957 في القاهرة في عائلة من الشرقية، وفي عام 1978 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، بدأ مشوارهُ الفني بالعمل المسرحي فقد قدم العديد من المسرحيات، منها مسرحية الصعايدة وصلوا عام 1989.

قدم العديد من المسرحيات: الكاهن 2021،أهل الكهف، الصعايدة وصلوا، سفر حي، عرابي زعيم الفلاحين، قصة الموت، السبنسة، الآخر، في مسلسلات منها: القاتل الذى أحبني، ورا كل باب 2:2021،الاختيار، ذو النون المصري، العزبة، الهروب إلى السجن، الملك فاروق، قاسم أمين، الليل وآخره، المواطن اكس، الخواجة عبد القادر، ابن حلال، وكما شارك في عدد من الأفلام، منها:الحدق يفهم، المهاجر، عفريت النهار، أبو علي.

فيلم باب الأخضر

كما عمل في مسرحيات سفر حي، وعرابي زعيم الفلاحين، وقصة الموت، والسبنسة، والآخرالجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أحمد فؤاد سليم فيلم الباب الأخضر، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم وتغير الحياة، من خلال مصل جديد قادر على تغير ملامح حياة وذكريات الشخص الذي يحصل عليه.

أبطال فيلم باب الأخضر

"الباب الأخضر" من بطولة إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوي، محمود عبد المغني، عابد عناني، حمزة العيلي، أحمد فؤاد سليم، ومن تأليف أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز.