بعد تصدره التريند.. تعرف على قصة وأبطال "ماتيجي نشوف"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أول حلقتين من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.



قصة وابطال مسلسل «ماتيجي نشوف»



تدور حكاية «ماتيجي نشوف» في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية، يشارك في البطولة كلا من الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"



تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "55 مشكلة حب"



مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية "ما تيجى نشوف" تريند جوجل

كما تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أولي حلقاته من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.

تفاصيل حكاية ما تيجي نشوف



ظهرت هنا شيحة بشخصية "مريم" المتزوجة من طارق صبرى "سليم" الذى يعمل مخرج إعلانات ولديهما طفلة، أما إسلام جمال فيجسد دور "سيف" ومتزوج من نهى عابدين "ريهام" التي تعمل في شركة دعاية وإعلان، فيما ظهر نبيل عيسى بشخصية "علي" وهو شاب طائش يعمل في بيزنس المطاعم ومقيم في الجونة، والصديق السادس هو أحمد جمال سعيد "مراد" يعمل في الخارجية ويستعد للارتباط، تحجز مريم فيلا بالساحل الشمالى للإقامة فيها، فيما رفض سيف السفر أكثر من مرة خاصة وأنه ذهب لعمل عمرة وعاد كشخص آخر محافظ أكبر ويرى وجود كل الأصدقاء رجال وسيدات في مكان واحد خطًا ولكنه يسافر معهم في النهاية، أما علي فيتحرك من الجونة للسفر إلى الساحل وهو في طريقة يحدث معاكسات مع ملك قورة على الطريق ويحاول التعرف عليها ولكنها ترفض، وبعد وصولهما الفيلا تدخل ملك قورة بصحبة مراد ويعرف أصدقاءه عليها بأنها خطيبته "هانيا".