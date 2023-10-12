نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على ملخص الحلقة 3 من حكاية "ماتيجي نشوف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أول حلقتين من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.



ملخص حكاية "ما تيجى نشوف"

يستيقظ سيف وريهام وتحدثه ريهام ولا يجيبها ويصلي، ثم يجتمع الجميع لتناول الفطار ويتحدثون سويًا، وتجلس مريم وريهام وهانيا وتتحدث هانيا مع ريهام وتخبرها بحب سيف لها ولا تتقبل ريهام حديث هانيا وتحاول مريم تهدأتهما ويدخل مراد وتتركهما هانيا وتذهب له، وتحاول مريم تهدأة ريهام من ناحية هانيا وتخبرها ريهام بعدم قبولها لها وتعجبها من حب مراد لها وتخبرها مريم بذهابها البحر وتخرج لسليم زوجها وهو يتحدث مع علي ويتحدثون عن الخلافات اللي تحدث خاصة بين سيف وريهام وتتركهما ريهام لتبدل ملابسها للذهاب إلى البحر.



ثم ظهر مراد وهو يحضر كوب من الشاي ويدخل إليه علي ويتحدث معه مراد عن مع حدث مريم قديمًا ويدخل إليهما سليم ويغادر علي، ثم يذهب مريم وسليم وعلي إلى البحر وتتحدث مريم في الهاتف وكذلك علي، ثم خرج مراد وهانيا في إحدى المطاعم ويتحدث معها، ثم تعود مريم إلى المنزل وتتحدث إلى صديقتها في الهاتف ويتمازحان ثم يدخل إليها سليم، ثم يذهب مراد إلى سيف يتحدث معه ويأخذه ويغادران.

ثم يخرج ويقود سيارته ويتصل بصديقة مريم ويتشاجر معها بسبب تصرفاتها ويغلق الهاتف معها، ثم يقابل ريهام في الطريق ويذهبان إلى السوبر ماركت لشراء بعض الأشياء، وتقابل ريهام شخص تعرفه وتنبه لوجود سليم صاحب سيف معها، ثم تظهر مريم وهي احضر لحفل وتظهر معها ريهام، يجتمع الجميع في حفل العشاء ويتراقصون جميعهم، ويقوم سيف ليجلس بمفرده وتذهب إليه ريهام ويتحدثان، ويرن هاتف سليم وتمسك به مريم لترى من الذي يتصل به ويراها سليم ويتصل بالرقم ليجدها مكالمة عمل، وتقف هانيا تتحدث مع سيف وتراهما ريهام وتذهب للتشاجر مع هانيا، ثم تصعد هانيا ومراد لغرفتها وتعتذر ريهام لهانيا، وتنزل هانيا لحديقة الفيلا لتجد علي يحتضن ريهام وتراهما هانيا وتغادر لتجد سيف ينزل إلى الحديقة

قصة وابطال مسلسل «ماتيجي نشوف»



تدور حكاية «ماتيجي نشوف» في إطار اجتماعي 7 أبطال ويحمل كل منهما حكاية مختلفة، حيث تشهد حلقات المسلسل العديد من الأحداث التشويقية، يشارك في البطولة كلا من الفنانة هنا شيحة، ونبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبرى، وأحمد جمال سعيد، إضافة إلى المخرج محمد الخبيرى.

مواعيد عرض "ما تيجى نشوف"



تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "55 مشكلة حب"



مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON وON دراما.

حكاية "ما تيجى نشوف" تريند جوجل

كما تصدرت حكاية "ما تيجى نشوف" من مسلسل "55 مشكلة حب" قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية بعد عرض أولي حلقاته من العمل، ينتظر العديد من الجمهور عن مواعيد وقنوات عرض حلقات المسلسل بطولة الفنانة هنا شيحة، وهى الحكاية الثانية بعد انتهاء الحكاية الأولى «ألفريدو» بطولة الفنانة إلهام شاهين.