صاني ديول يتطلع للمشاركة في بطولة فيلم Ramayana

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع النجم الهندي الكبير صني ديول لتجسيد شخصية Hanuman في الفيلم الجديد للمخرج Nitesh Tiwari.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الجديد من المقرر طرحه للعرض بعنوان Ramayana وهو فيلم مستوحى من الخرافات في التراث الهندي.

صاني ديول

أول فيلم لـ راجفير ديول

وكان قد احتفل نجم بوليوود الكبير "صاني ديول" بطرح البوستر الترويجي لأول عمل سينمائي لنجله راجفير ديول، الذي سيشهد أول ظهور سينمائي للممثل الشاب ابن النجم الكبير في السينما الهندية.

وقال صاني بنشر البوستر الترويجي الأول لفيلم نجله الجديد الذي يطرح بعنوان Dono، وسيشهد أيضًا الظهور الأول للفنانة الشابة "ثاكيريا دهيلون" في سينما بوليوود.

الفيلم تدور أحداثه في اطار قصة رومانسية بين الثنائي من إخراج "سوراج بارجاتيا".

مشاركة جديدة لبوبي ديول

أيضًا طرح النجم بوبي ديول، شقيق النجم صني ديول الصورة الأولى له، للشخصية التي سيجسدها ضمن أحداث فيلم " Animal " إلى جوار رانبير كابور.

ونقل موقع "إنديا توداي"، صورة ترويجية نشرها بوبي لشخصيته من الفيلم، وكان وجهه ملطخًا بالدماء، عبر صفحته الرسمية على موقع أنستجرام.

الفيلم الأكثر دموية

تنبأ الخبراء في مجال سينما بوليوود، أن يكون فيلم Animal الجديد للنجم رانبير كابور، الفيلم الأكثر دموية الذي سبق وأن طرح لرانبير في مسيرته المهنية.

ووفق "إنديا توداي"، الفيلم الذي من المقرر أن يطرح في الأول من ديسمبر المقبل، سيكون الاكثر دموية لما سيحتويه من مشاهد عنف لم تشهدها بوليوود من قبل.