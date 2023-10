نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد العلماء الأمريكي يكرم كريستوفر نولان بسبب "أوبنهايمر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اتحاد العلماء الامريكي عن نيته تكريم المخرج الكبير كريستوفر نولان، عما قدمه من إبداع في سرد قصة اوبنهايمر، بفيلمه الأخير الحامل للعنوان نفسه.

ووفق ما ذكر "ديد لاين"، سيكون هناك تكريم خاص لنولان عن قطعته الفنية التي نالت استحسان الملايين من مشاهدي السينما حول العالم.

كريستوفر نولان

حديث عن الفيلم

وعلى هامش الحملة الترويجية التي يجريها حاليًا المخرج كريستوفر نولان لأحد أعماله السينمائية، وهو فيلم "أوبنهايمر"، كشف نولان عن أكثر المشاهد الدي دفعته للشهور بالتوتر خلال تصويرها بالعمل.

وفي حوار له أجراه مع موقع بينزس انسايدر"، كشف نولان عن أن الفيلم شهد أول مشهد جنسي يقوم بتصويره في مسيرته بالإخراج، الأمر الذي تسبب له في توتر كبير خلال العمل على هذا المشهد بين كيليان ميرفي وفلرونس بيو.

ويستمر نولا في الترويج وحيدًازللفيلم الجديد، وسط حالة الإضراب التي تعيشها حاليًا هوليوود من جانب الممثلين وكتاب السيناريو للمطالبة بحقوقهم في مواجهة انتشار الذكاء الاصطناعي.

Oppenheimer

والفيلم الجديد Oppenheimer، هو فيلم سيرة ذاتية أمريكي قادم من كتابة وإخراج كريستوفر نولان يُفترض أن يصدر يوم 21 يوليو 2023.

وهو مقتبس من كتاب السيرة الذاتية الحاصل على جائزة «بوليتزر» المرموقة American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

فريق عمل مميز

والفيلم الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية "يونيفرسال بكتشرز" سيضم طاقم تمثيل من أكبر نجوم هوليوود، من ضمنهم كليليان مورفي في الدور الرئيسي بالفيلم، حيث يجسد شخصية روبرت أومنهايمر.

ويشارك في البطولة أيضًا، نجم أفلام عالم مارفل، النجم الكبير روبرت داوني جونيور، الذي يجسد شخصية باسم لويس شتراوس.