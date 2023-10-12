انت الان تتابع خبر رحلة مليئة بالغموض ،، تامر عاشور يطير إلى الكويت بعد ساعات من زواجه .. ما السبب المثير وراء هذا القرار المفاجئ؟ والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - سافر النحم تامر عاشور إلى الكويت صباح اليوم بعد ساعات من عقد قرانه الذى تم ليلة أمس على الإعلامية نانسى نور، ومن المفترض أنه سيحيى حفلا غنائيا يوم الجمعه الموافق 13 أكتوبر الجارى.

يذكر أن تامر عاشور احتفل بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، أمس داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج، أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.