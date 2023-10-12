انت الان تتابع خبر صورة مؤلمة للزعيم ’’عادل إمام‘‘ على السوشيال ميديا وشقيقه يقلق الجمهور بما قاله هذه المره .. لن تتخيلو كيف ظهر والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول العديد من الفنانين صورًا لهم مع "الزعيم" أثناء زيارتهم له للاحتفال بعيد ميلاده خلال الساعات الماضية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد نشر مدير أعمال "الزعيم" ومساعده الشخصي عادل سليمان صورًا تجمعهما معًا على حسابه الخاص في "فيسبوك". ونشر الفنان خالد سرحان صورة تجمعه بـ"الزعيم" على حسابه في "فيسبوك" وعلّق عليها قائلاً: "الزعيم بيسلم عليكم كلكم".

وفي سياق مشابه، قام الفنان مصطفى هريدي بنشر صورة له مع الفنان عادل إمام أثناء زيارته في منزله للاحتفال بعيد ميلاده، وعبّر عن حبه له قائلاً: "حالاً... عشرين سنة في حضنك يا زعيم، ربنا يخليك لينا العمر كله".

ومنذ جانب آخر، قام المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، بتطمين الجمهور على حالة صحة الزعيم في عيد ميلاده. وصرح عصام في تسجيل صوتي عبر برنامج "et بالعربي" بأن الزعيم يحتفل بعيد ميلاده اليوم مع عائلته وأحفاده وبعض أصدقائه. وأضاف: "الزعيم بخير وتمام التمام وهيحتفل بعيد ميلاده مع عائلته".

عادل إمام، الممثل المصري الشهير، وُلد في عام 1940 في حي السيدة عائشة. يعود نسبه إلى قرية "شها" في محافظة الدقهلية. في سنواته الأولى، انتقل إلى حي الحلمية الذي كان له تأثير كبير في تشكيل شخصيته وتكوينه. ترعرع في بيئة ثرية بالشخصيات المتنوعة في أفكارها وثقافتها، وهذا الأمر انعكس على أعماله الفنية.

على مدى أكثر من 60 عاماً، استعاد "الزعيم" بريقه في التلفزيون، وأعطى المسرح رونقه، وأعاد جمهور السينما. وحتى اليوم، يحتل مكانة بارزة في عالم الفن وما زال متربعًا على عرش النجومية.