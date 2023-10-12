نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل غنائي وطني في بيت السحيمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقيم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر حفل فني للفنانة ريم حمدي.

حفل أكتوبر في بيت السحيمي

ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أجمل الأغاني الوطنية لكبار المؤلفين والملحنين الذين قدموا أعمالًا فنية أرخت لانتصارات أكتوبر المجيدة، منهم الشعراء محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، أحمد فؤاد نجم، صلاح جاهين، إسماعيل الحبروك، محسن الخياط، محمد العجمي ونبيلة قنديل، ومن الملحنين كمال الطويل، محمد الموجي، بليغ حمدي، علي إسماعيل، حلمي بكر ومحمد سلطان.

أبرز الأغاني

يتضمن برنامج الحفل أغاني: "يا حبيبتي يا مصر"، "دولا مين،" "حلوة بلادي السمرا "، "أم البطل"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "بحبك يامصر"، "تعيشي يا بلدي"، "طالعين على أرض الفيروز".. وغيرها، كما تُقدم حمدي مجموعة من الأغاني التراثية، بالإضافة إلى أحد أعمالها الخاصة بها.

نبذة عن الفنانة ريم حمدي

جدير بالذكر أن ريم حمدي صوليست بفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية التابعة لبدار الأوبرا المصرية، ومطربة مُعتمدة بالإذاعة والتليفزيون، كما شاركت بالعديد من الحفلات بمهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء بالقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركتها خارج مصر في مهرجانات دولية مثل مهرجان الرياض، وكذلك المشاركة بالغناء على مسرح بيكاديللي ببريطانيا.

صندوق التنمية الثقافية

استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عامًا منذ إنشائه 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر في دعم وتنمية الحياة الثقافية في مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض، كما عمل على الكشف المواهب الشابة في مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وهو في سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية في مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التي تضرب في عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق في أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها نحو 90 مكتبة.