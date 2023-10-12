نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي عاشور:" فهمت إن نجاحي لما اشوفوا بعيني.. وهذه الشخصية أتمنى تجسيدها في فيلم سينمائي" (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح أغنية "رأي عام" قريبًا.. والحياة الرياضية فادتني في المزيكا

“أحلى بداية“كانت وش السعد عليا.. وأنوي المشاركة في مجال التمثيل

حقق المطرب رامي عاشور، نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، بعد طرحه لأغنية “توكسيك”، كما أحيا مؤخرًا أولى حفلاته الغنائية في مصر، واحتفل نجوم الفن وأصدقائه بنجاح الحفل، الذي قدم فيها عدد من أغانيه الجديدة، حيث أطلق على الحفل "أحلى بداية" وفقًا لعنوان أولى أغانيه التي طرحها بعد اعتزاله الاسكواش الذي احترف فيه ووصل للعالمية، لذا كان لـ "الفجر الفني" حوار خاص معه.

* كيف كانت أولى حفلاتك الغنائية في مصر التي تمت في ساقية الصاوي ؟

سعدت بتفاعل الجمهور وبالطاقة الإيجابية والسعادة التي شعرت بها وسط الأهل والأصدقاء، وفهمت إن نجاح الشخص لما تراه بعينك وراضي عن الحفل لإنه أول حفل لي في مصر بساقية الصاوي بعد حفلاتي الأخرى في أمريكا ورومانيا، وأقدم الشكر لميمي فؤاد هذا الرجل الخبرة في مجال اللايف والحفلات والذي وقف بجانبي في أوقات صعبة.

* ما رسالتك للنجوم الذين حرصوا على التواجد في الحفل؟

أقدم لهم جزيل الشكر لانهم أصحاب قلوب جميلة ويتمنوا الخير للناس، وأنا كنت في حياة رياضة وإني انقل لحياة المزيكا كان صعب ولكن هؤلاء الأشخاص دعموني ونفسياتهم أفضل شئ في العالم.

* كيف استفدت من الرياضة ؟

الرياضة علمتني الصبر والالتزام وكنت سعيد الحظ بممارستي الرياضة؛ لأن هناك عناصر عديدة قريبة من المزيكا.

*ما الأعمال القادمة الذي تستعد في تحضيرها ؟



انتهيت من عدة أغاني أبرزهم أغنية " رأي عام " من المقرر طرحها خلال الأيام القادمة، وتليها أغنية" يسرا " بفيديو كليب أيضًا.

*حدثنا عن أغنية " توكسيك " والهدف منها ؟

أغنية " توكسيك " أقصد بها الأشخاص" غير السالكة " وهؤلاء نجدهم في حياتنا طوال الوقت وكلنا بنأدمين هناك أشخاص تتقبل بعض وهناك أشخاص آخرين يرفضوا ذلك الأمر، والناس أصبحت خائفة بعد الحياة والظروف الصعبة، ولاحظت أن لفظ " توكسيك " دارج على مواقع التواصل الإجتماعي وفكرت أن أعمل فكرة الأغنية والحمدلله حققت نجاحًا كبيرًا.

*كيف كانت تجربته الأولى مع الغناء ؟



تجربتي الأولى مع أغنية " أحلى بداية “ بعد اعتزالي من الاسكواش وكانت وش السعد عليا وحققت نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي وسميت حفلتي الأولى في مصر بساقية الصاوي تحت عنوان " أحلى بداية " لأنها بالفعل أول بداية حفلاتي الكبيرة في مصر.

* ماذا عن خوضك تجربة التمثيل؟

بالفعل أنوي المشاركة فى مجال التمثيل وحصلت على عدة كورسات تمثيل وأتمنى أجسد قصة لاعب رياضي بدأ من الصفر حتى وصل للعالمية.