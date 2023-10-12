نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لحقت نفسي" لـ أصالة تقترب من 6 مليون مشاهدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتربت الفنانة أصالة من تحقيق 6 مليون مشاهدة بميدلي "لحقت نفسي"، التي طرحته منذ أسبوعين، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وتصدر التريند في أولى ساعات طرحه.

ما سبب تصدر أصالة التريند في 4 دول عربية؟

وفي سياق آخر، احتفلت أصالة منذ أيام قليلة بتصدر ميدلي «لحقت نفسي» التريند في 4 دول عربية، وهي مصر والأردن والكويت والسعودية، والذي روجت له عبر «إنستجرام»، قائلة:«تعالوا نجرّب نفصل عنّ كلّ شي، ونروح مشوار حلو مع صولا، زينت لكم المكان بكلّ شي زينة.. بتمنّى فرّحكم قدّ الفرح اللي بقلبي وأنا عم غنّي لكم».

مفاجأة الألبوم



ويشهد ألبوم أصالة الجديد عدة مفاجآت، ومنها عودتها للتعاون، مع الملحن محمد ضياء، بعد غياب دام 18 عاماُ، وتقدم من ألحانه وتوزيعه أغنيتين، منها «متسألنيش»، كما تتعاون للمرة الأولى، مع الشاعر مصطفى حسن، في أغنية بعنوان «مانجا»، من ألحان مصطفى العسال، وتوزيع توما.

وكانت أصالة، قد تصدرت تريند موقع “يوتيوب”، مؤخرًا فور طرحها لكليبها الجديد “مانجا” من ألبومها الجديد “لحقت نفسي”.

ما هي كلمات أغنية مانجا؟

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يامانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

تمشي علي الارض التراب يتحول حنه

والنور لو قاطع بنشوفك قمر ما بينا

لمينا عزالنا لما ناديت ووراك عزلنا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

صوتك نغماته بتطربني ولا الاغاني

وعينيك فيها لامعه اه ياني مدوخاني

إسمك بناديه بدقات قلبي من قبل لساني

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

مكتوب ف بطاقتك ايه قولي ف خانه الشغلانة

يا حابسنا ف حبك اه جوا في خمسين زنزانة

اصلي بأمانه مصدفتش زيك بأمانة

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجة

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه

يازينة الفواكه يا مانجا مانجا يا مانجا

هتحبني ولا اطخ روحي بطبنجه