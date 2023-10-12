انت الأن تتابع خبر اكتشف تفاصيل مثيرة عن مسلسل (ما تيجي نشوف) بعد تصدره للتريند ،، استعد للانغماس في عالم هذه القصة الغامضة التي ستجعلك تتوق إلى المزيد! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عرض خلال الأيام الماضية مسلسلا " ماتيجي نشوف " و " الفريدو " علي منصة watchit ، ومنذ الحلقة الأولي لكل منهما استطاعا أن يحققا نجاحاً كبيرا، ويلتف حولهما المشاهد وتفاعل معهما رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل جيد، وينتظرون متابعة الحلقات القادمة بشغف، واليوم يتصدر المسلسلان قائمة الأكثر مشاهدة في مصر.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" المأخوذ عن كتاب للراحل مصطفى محمود يحمل نفس الاسم، وهي مكونة من 10 حلقات، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح للمؤلف عمرو محمود ياسين، و من إخراج محمد الخبيري ومن وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

المسلسل من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

"55 مشكلة حب" مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.

و كذلك مسلسل "الفريدو " ‎ عن كتاب " ٥٥ مشكله حب " للدكتور مصطفي محمود ، بطوله النجمه الهام شاهين ، أحمد فهمي ، ندا موسي ، أمير شاهين ، فتوح أحمد ، روان الغابة ، ، ياسمين بن داوود ، محمد السويسي ،أحمد فريد ، عابد عنان ، انجي كيوان، محسن صبري .

" الفريدو" للمؤلف عمرو ياسين ، وإخراج عصام نصار ،الشركة المتحدة ، شركة آرت ميكرز للمنتج أحمد عبدالعاطي".

تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" يوميا، من الأحد إلى الخميس عبر شاشة on، في الساعة 8 مساء، بينما تعاد عرض الحلقة الساعة 2 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بينما تعرض الحلقة على شاشة قناة ON دراما في الساعة 10 مساء والإعادة الساعة 10 صباحًا والساعة 5 مساء، فضلا عن عرض الحلقات على منصة watch it الإلكترونية.