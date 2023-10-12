نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم غادة عبد الرازق.. فنانات لجأن إلى الطبيب النفسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت الفنانة غادة عبد الرازق الجدل خلال الفترة الماضية بسبب أحدث أعمالها الدرامية وهي حكاية “تحت الحزام”، واستضافتها الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم منى الشاذلي”، وصرحت خلال اللقاء بذهابها إلى طبيب نفسي، وعن معاناتها مع المرض النفسي قائلة: "بقالي 30 سنة باخد علاج نفسي، وده مش عيب، المشكلة إن فيه حاجات مهما حصلت مقدرش أقولها لأقرب الناس ليا ودي فايدة الدكتور النفسي".

وأضافت: "من فترة ذهبت لطبيب نفسي شهير جدًا، عشان كان عندي مشكلة، أول ما دخلت العيادة لقيت الدكتور قاعد يلف بالكرسي طول ما هو بيسألني وأنا أجاوبه، وفي الآخر قلت له، إيه رأيك يا دكتور، لقيته كتب لي روشتة أدوية كتير، وقالي خدي الأدوية دي لمدة أسبوعين وبعدين تعالي.. وأنا خارجة من عنده لقيته قاعد بردو بيلف بالكرسي.. ده عجبني جدًا، طلعت قولت للمساعدة نصيحة مني ده محتاج دكتور يعالجه".

وليست غادة عبد الرازق الفنانة الأولى التي لجأت إلى الطبيب النفسي، والتي لم تخجل من روي معاناتها معه، فهناك العديد من الفنانات اللاتي صرحن من قبل بذهابهم إلى الطبيب النفسي، ويرصد" الفجر الفني "في السطور التالية اسماء هؤلاء النجمات.

أصالة نصري

تعرضت المطربة أصالة نصري لعدة أزمات ولكن النقطة الفارقة في حياتها كانت بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان ولجأت إلى طبيب نفسي وصرحت عن ذلك مع منى الشاذلي وقالت: "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد.. أنا عندي دكتور بيحبني كتير وبيحب صوتي وبيتابعني، وأنا كتير بحبه بحس أنه بيعالجني بالشئ اللي أحبه، من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتي".

وتابعت: "خضعت للأدوية وكانت أسوأ شيء في حياتي واستمرت فترة الأدوية نحو 8 أشهر، وبمرة تفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة أمشي على رجلي".

شيردين عبد الوهاب

أصيبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بمرض الوسواس القهري، وكشفت عن ذلك من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب وأوضحت: "مصابة بمرض نفسي صعب جدًا، بذهب إلى طبيب نفسي، وأخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانت منه بعد إنجاب هنا ومريم، بتخيل حاجات مش بتحصل".

هند صبري

وكشفت أيضًا الفنانة هند صبري عن ذهابها إلى طبيب نفسي مرتين بحياتها، مرة عام 2005 ومرة عام 2006، بالرغم من أنها في تلك الفترة كانت تحقق نجاحًا كبيرًا على الصعيد المهني، وعندما ذهبت إلى الطبيب النفسي اخبرها بأن المشكلة التي تعاني منها حاليًا نتيجة تراكمات مرت بها على مدار حياتها، ومنها تأثير انفصال والديها وهي في عمر صغير.

منة شلبي

أوضحت النجمة منة شلبي أنها تعاني كثيرًا عندما تتنقل بين الشخصيات في عملها، لأن ذلك يصيبها بحالة من الاكتئاب والتوحد، وأكدت أنها لن تتردد فى القيام بهذه الخطوة إذا شعرت بالحاجة إليها، وأطلقت على المرض النفسى "نزلة البرد التي تحتاج إلى علاج".

منى زكي

وكشفت النجمة منى زكي من قبل إنها لجأت إلى طبيب نفسي مرتين في حياتها، الأولى بعد إصابتها بالاكتئاب بسبب وفاة والدها، والثانية بعدما جسدت شخصية سعاد حسني في مسلسل "السندريلا"، لأنه من كثرة تحضيرها للشخصية لم تتمكن منى زكي من الخروج منها، حيث ظلت بعد انتهاء تصوير المسلسل تتحدث بنفس طريقة وحركات سعاد حسني، مما اضطرها إلى اللجوء إلى طبيب نفسي.