منصة "شاهد" تطرح أولى حلقتين من الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6"

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أحمد جودة - القاهرة - طرحت منصة شاهد الإلكترونية، اليوم الخميس، الحلقة الأولى والثانية من الجزء الثاني من مسلسل “عنبر 6”، وذلك بعدما حقق الموسم الأول نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

من هم صناع الجزء الثاني من مسلسل عنبر 6؟

يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "عنبر 6" كل من: صبا مبارك وأيتن عامر وفاطمة الصفي وجومانا كريم ونايف الظفيري ورانيا عيسى ورنين مطر وإيلي متري وناتاشا شوفاني وسلوى محمد على، معالجة درامية لهانى سرحان ودعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبدالله، مى سعيد، وإخراج على العلي.

قصة مسلسل عنبر 6

وتدور أحداث الموسم الثاني من مسلسل عنبر 6 في إطار من الدراما التشويقية، حول استكمال قصص النساء السجينات بعدما نشب الحريق داخل السجن، بجانب استمرار البحث عن قاتل "المرزوقي" والد "رهف"، وتتابع قصة "ليلى" والتي تجسد شخصيتها الفنانة صبا مبارك، والتي تم القبض عليها واكتشفت بعد ذلك إنها تعيش مع عائلتها الغير حقيقة.

البوستر التشويقي لمسلسل عنبر 6

يذكر أن منصة شاهد الإلكترونية، شاركت البوستر الرسمي الخاص بالجزء الثاني لمسلسل “ عنبر 6”، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكتبت: "سجن النسوان راجع يفتح أبوابه من جديد.. انتظروا الموسم الثاني من عنبر 6 من أعمال شاهد الأصلية قريبًا".

سبب انسحاب سلاف فواخرجى من الموسم الثاني لمسلسل عنبر 6

يذكر أن الفنانة سلاف فواخرجي اعتذرت عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل، بعد مشاركتها في الجزء الأول، لعدم استطاعتها تنسيق مواعيد التصوير.